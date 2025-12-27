El Volumen de Ventas de la Industria Manufacturera de Nueva Zelanda t/t miden el cambio en el volumen de los bienes vendidos por las empresas neozelandesas del sector industrial en un trimestre dado en comparación con el anterior. En el cálculo del indicador, los valores del volumen son divididos por el índice de precios al productor para eliminar el impacto de las fluctuaciones de precio. El crecimiento de las ventas indica un aumento en la actividad de la producción. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Volumen de Ventas de Fabricación de Nueva Zelanda t/t (New Zealand Manufacturing Sales Volume q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).