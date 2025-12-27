La Migración Neta Permanente y Largo Plazo muestra la diferencia entre la población que llega al país y la que se marcha del mismo. El valor se mide según el número de inmigrantes que llegan y salen de forma permanente o a largo plazo durante un periodo de 12 meses o más.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Migración Neta Permanente y Largo Plazo de Nueva Zelanda (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).