Los Gastos de Tarjetas de Crédito del RBNZ a/a muestran el cambio en las operaciones con tarjeta de crédito realizadas por individuos en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Gastos de Tarjetas de Crédito del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda a/a (Reserve Bank of New Zealand Credit Card Spending y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).