Las Ventas Minoristas por Tarjeta Electrónica a/a muestran el cambio porcentual en las transacciones con tarjeta electrónica durante el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El indicador puede utilizarse a la hora de evaluar los gastos del consumidor y la actividad económica.

Los valores de los indicadores se ajustan estacionalmente y pueden ser revisados mensualmente, mientras que los movimientos mensuales pueden fluctuar.

