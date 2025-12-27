El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Nueva Zelanda a/a mide el cambio en los precios de los bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor en el trimestre reportado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. La cesta contiene productos de calidad y cantidad fijas, por lo que el índice mide únicamente el cambio en los precios al consumidor.

El indicador se considera una de las medidas clave de la inflación de Nueva Zelanda. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para el dólar neozelandés.

Gráfico de los últimos valores: