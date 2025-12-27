Las Ventas Minoristas por Tarjeta Electrónica m/m muestran el cambio porcentual en las transacciones con tarjeta electrónica durante el mes informado en comparación con el anterior. El indicador puede utilizarse a la hora de evaluar los gastos del consumidor y la actividad económica.

Los valores de los indicadores se ajustan estacionalmente y pueden ser revisados anualmente, mientras que los movimientos mensuales pueden fluctuar.

Gráfico de los últimos valores: