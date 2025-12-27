Calendario económico
Índice de Servicios de Nueva Zelanda de BusinessNZ (BusinessNZ New Zealand Services Index)
|Baja
|N/D
|
48.7
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
BusinessNZ New Zealand Services Index provides an early estimate of the activity of the entire sector. It is a composite index that is calculated based on the indices of sales, new orders, deliveries, stocks and employment.
The index value above 50 indicates an expansion in the service sector activity and can be seen as positive for the New Zealand dollar quotes. Conversely, a reading below 50 is considered as an indication of activity contraction.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Servicios de Nueva Zelanda de BusinessNZ (BusinessNZ New Zealand Services Index)".
