Índice de Servicios de Nueva Zelanda de BusinessNZ (BusinessNZ New Zealand Services Index)

País:
Nueva Zelanda
NZD, Dolar de Nueva Zelanda
Fuente:
BusinessNZ
Sector:
Negocios
Baja N/D
48.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
BusinessNZ New Zealand Services Index provides an early estimate of the activity of the entire sector. It is a composite index that is calculated based on the indices of sales, new orders, deliveries, stocks and employment.

The index value above 50 indicates an expansion in the service sector activity and can be seen as positive for the New Zealand dollar quotes. Conversely, a reading below 50 is considered as an indication of activity contraction.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Servicios de Nueva Zelanda de BusinessNZ (BusinessNZ New Zealand Services Index)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
48.7
oct 2025
48.7
48.3
sept 2025
48.3
47.5
ago 2025
47.5
48.9
jul 2025
48.9
47.6
jun 2025
47.3
44.1
may 2025
44.0
48.1
abr 2025
48.5
48.9
mar 2025
49.1
49.0
feb 2025
49.1
50.4
ene 2025
50.4
48.1
dic 2024
47.9
49.1
nov 2024
49.5
46.2
oct 2024
46.0
45.7
sept 2024
45.7
45.7
ago 2024
45.5
45.2
jul 2024
44.6
40.7
jun 2024
40.2
42.6
may 2024
43.0
46.6
abr 2024
47.1
47.2
mar 2024
47.5
52.6
feb 2024
53.0
52.2
ene 2024
52.1
48.8
dic 2023
48.8
51.2
nov 2023
51.2
49.2
oct 2023
48.9
50.7
sept 2023
50.7
47.7
ago 2023
47.1
48.0
jul 2023
47.8
49.6
jun 2023
50.1
53.1
may 2023
53.3
50.1
abr 2023
49.8
53.8
mar 2023
54.4
55.8
feb 2023
55.8
54.7
ene 2023
54.5
52.0
dic 2022
52.1
53.8
nov 2022
53.7
57.1
oct 2022
57.4
55.9
sept 2022
55.8
58.6
ago 2022
58.6
54.4
jul 2022
51.2
54.7
jun 2022
55.4
55.3
may 2022
55.2
52.2
abr 2022
51.4
51.5
mar 2022
51.6
48.9
feb 2022
48.6
46.0
ene 2022
45.9
49.8
dic 2021
49.7
47.2
nov 2021
46.5
44.9
oct 2021
44.6
46.5
12
