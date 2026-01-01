El Índice de Precios al Productor m/m muestra el cambio en los precios de las materias primas y el combustible comprado por las empresas de Nueva Zelanda en el mes dado en comparación con el mes anterior. El cálculo del índice incluye los materiales importados y nacionales y el combustible. El índice muestra el gasto operativo de los fabricantes de Nueva Zelanda y es un indicador avanzado de la inflación del consumidor.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor (IPP) de Bienes Intermedios de Nueva Zelanda t/t (New Zealand Producer Price Index (PPI) Input q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).