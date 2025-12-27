Las Ventas Minoristas a/a muestran el cambio en el valor de las ventas minoristas en Nueva Zelanda para el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo se ajusta según la inflación. Con frecuencia, el índice conoce como el indicador de gasto del consumidor, pues permite valorar la inflación en Nueva Zelanda. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Minoristas de Nueva Zelanda a/a (New Zealand Retail Sales y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).