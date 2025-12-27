El Índice de Confianza del Consumidor de Westpac McDermott Miller muestra las expectativas de la gente respecto a la actividad económica de Nueva Zelanda. El indicador se calcula usando como base una encuesta que cubre las cinco preguntas siguientes: la valoración de los cambios en la situación financiera de los hogares durante el año pasado; la intención de comprar bienes duraderos; los cambios esperados en la condición financiera de los hogares; así como las perspectivas generales a corto y largo plazo para el desarrollo de la economía de Nueva Zelanda.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza del Consumidor de Nueva Zelanda de Westpac McDermott Miller (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).