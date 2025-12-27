CalendarioSecciones

Índice de Confianza del Consumidor de Nueva Zelanda de Westpac McDermott Miller (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)

País:
Nueva Zelanda
NZD, Dolar de Nueva Zelanda
Fuente:
Westpac New Zealand Limited
Sector:
Consumidor
Media N/D 87.8
90.9
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Confianza del Consumidor de Westpac McDermott Miller muestra las expectativas de la gente respecto a la actividad económica de Nueva Zelanda. El indicador se calcula usando como base una encuesta que cubre las cinco preguntas siguientes: la valoración de los cambios en la situación financiera de los hogares durante el año pasado; la intención de comprar bienes duraderos; los cambios esperados en la condición financiera de los hogares; así como las perspectivas generales a corto y largo plazo para el desarrollo de la economía de Nueva Zelanda.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza del Consumidor de Nueva Zelanda de Westpac McDermott Miller (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
4 T 2025
N/D
87.8
90.9
3 T 2025
90.9
90.0
91.2
2 T 2025
91.2
94.5
89.2
1 T 2025
89.2
93.5
97.5
4 T 2024
97.5
85.6
90.8
3 T 2024
90.8
85.9
82.2
2 T 2024
82.2
95.4
93.2
1 T 2024
93.2
88.1
88.9
4 T 2023
88.9
80.2
3 T 2023
80.2
74.1
83.1
2 T 2023
83.1
76.2
77.7
1 T 2023
77.7
66.6
75.6
4 T 2022
75.6
97.8
87.6
3 T 2022
87.6
87.6
78.7
2 T 2022
78.7
100.0
92.1
1 T 2022
92.1
101.3
99.1
4 T 2021
99.1
101.5
102.7
3 T 2021
102.7
101.2
107.1
2 T 2021
107.1
99.5
105.2
1 T 2021
105.2
98.4
106.0
4 T 2020
106.0
97.4
95.1
3 T 2020
95.1
102.4
97.2
2 T 2020
97.2
107.9
104.2
1 T 2020
104.2
104.9
109.9
4 T 2019
109.9
103.5
103.1
3 T 2019
103.1
104.0
103.5
2 T 2019
103.5
103.8
1 T 2019
103.8
109.1
4 T 2018
109.1
103.5
3 T 2018
103.5
108.6
2 T 2018
108.6
111.2
1 T 2018
111.2
107.4
4 T 2017
107.4
112.4
3 T 2017
112.4
113.4
2 T 2017
113.4
111.9
1 T 2017
111.9
113.1
4 T 2016
113.1
108.0
3 T 2016
108.0
106.0
2 T 2016
106.0
109.6
1 T 2016
109.6
110.7
4 T 2015
110.7
106.0
3 T 2015
106.0
113.0
2 T 2015
113.0
117.4
1 T 2015
117.4
114.8
4 T 2014
114.8
116.7
3 T 2014
116.7
121.2
2 T 2014
121.2
121.7
1 T 2014
121.7
120.1
4 T 2013
120.1
115.4
3 T 2013
115.4
116.6
12
