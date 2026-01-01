La Tasa de Desempleo muestra el porcentaje de trabajadores desempleados en relación con la fuerza de trabajo total. Se consideran desempleadas las personas en edad de trabajar que actualmente están sin empleo y lo buscan de forma activa.

El crecimiento del indicador puede influir negativamente en las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico de los últimos valores: