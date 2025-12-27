El PIB a/a refleja el cambio en el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en Nueva Zelanda en el trimestre reportado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El cálculo tiene en cuenta el consumo privado, el gasto público, los costes de todas las empresas y las exportaciones netas del país. El crecimiento del PIB puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producto Interior Bruto (PIB) de Nueva Zelanda a/a (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).