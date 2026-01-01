El Índice de Costes Laborales de Nueva Zelanda t/t muestra el cambio en los costes laborales pagados por los empleadores durante el trimestre reportado en comparación con el anterior. Se calcula como la relación entre el costo laboral de un solo empleado y la productividad laboral (definido como el PIB por persona empleada). El indicador permite realizar una valoración de la inflación y pronosticar el crecimiento en el gasto del consumidor.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Costes Laborales de Nueva Zelanda t/t (New Zealand Labor Cost Index q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).