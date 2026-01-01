El Índice de Precios al Productor (IPP) de Productos Acabados m/m muestra el cambio en el monto recibido por los fabricantes de Nueva Zelanda de la venta de productos en los mercados nacionales, en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El valor incluye los costes de producción (materiales, combustible, intereses sobre préstamos, costes de mantenimiento de edificios, tarifas de alquiler), así como el margen de beneficio del fabricante.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor (IPP) de Productos Acabados en Nueva Zelanda t/t (New Zealand Producer Price Index (PPI) Output q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).