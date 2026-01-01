El Cambio del Empleo en Nueva Zelanda t/t muestra el cambio en el número de ciudadanos empleados oficialmente en las compañías residentes en Nueva Zelanda en el trimestre reportado en comparación con el anterior. El crecimiento del empleo indica que el mercado laboral es más fuerte, y puede considerarse positivo para las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio de Empleo en Nueva Zelanda t/t (New Zealand Employment Change q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).