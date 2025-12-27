El Pronóstico de Actividad de Nueva Zelanda del ANZ ofrece una breve descripción general de la opinión profesional sobre el futuro estado de las compañías de Nueva Zelanda y la economía nacional en su totalidad.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pronóstico de Actividad de Nueva Zelanda del ANZ (ANZ New Zealand Activity Outlook)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).