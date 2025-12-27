CalendarioSecciones

Pronóstico de Actividad de Nueva Zelanda del ANZ (ANZ New Zealand Activity Outlook)

País:
Nueva Zelanda
NZD, Dolar de Nueva Zelanda
Fuente:
ANZ Bank New Zealand Limited
Sector:
Negocios
Baja 60.9
53.1
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
53.6
60.9
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Pronóstico de Actividad de Nueva Zelanda del ANZ ofrece una breve descripción general de la opinión profesional sobre el futuro estado de las compañías de Nueva Zelanda y la economía nacional en su totalidad.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pronóstico de Actividad de Nueva Zelanda del ANZ (ANZ New Zealand Activity Outlook)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
60.9
53.1
nov 2025
N/D
46.0
44.6
oct 2025
44.6
48.6
43.4
sept 2025
43.4
46.9
38.7
ago 2025
38.7
25.7
40.6
jul 2025
40.6
35.7
40.9
jun 2025
40.9
27.3
34.8
may 2025
34.8
51.4
47.7
abr 2025
47.7
50.5
48.6
mar 2025
48.6
43.9
45.1
feb 2025
45.1
43.6
45.8
ene 2025
45.8
39.4
50.3
dic 2024
50.3
37.0
48.0
nov 2024
48.0
40.2
45.9
oct 2024
45.9
59.4
45.3
sept 2024
45.3
49.6
37.1
ago 2024
37.1
18.1
16.3
jul 2024
16.3
11.6
12.2
jun 2024
12.2
2.6
11.8
may 2024
11.8
7.0
14.3
abr 2024
14.3
26.9
22.5
mar 2024
22.5
29.5
feb 2024
29.5
25.6
ene 2024
25.6
29.3
dic 2023
29.3
24.8
26.3
nov 2023
26.3
17.1
23.1
oct 2023
23.1
11.1
10.9
sept 2023
10.9
6.0
11.2
ago 2023
11.2
1.7
0.8
jul 2023
0.8
-0.9
2.7
jun 2023
2.7
-6.0
-4.5
may 2023
-4.5
-8.1
-7.6
abr 2023
-7.6
-8.9
-8.5
mar 2023
-8.5
-12.5
-9.2
feb 2023
-9.2
-20.7
-15.8
ene 2023
-15.8
-19.7
-25.6
dic 2022
-25.6
-8.1
-13.7
nov 2022
-13.7
-2.1
-2.5
oct 2022
-2.5
-2.9
-1.8
sept 2022
-1.8
-6.3
-4.0
ago 2022
-4.0
-8.9
-8.7
jul 2022
-8.7
-6.9
-9.1
jun 2022
-9.1
1.7
-4.7
may 2022
-4.7
5.7
8.0
abr 2022
8.0
0.5
3.3
mar 2022
3.3
4.8
-2.2
feb 2022
-2.2
13.4
11.8
dic 2021
11.8
18.4
15.0
nov 2021
15.0
20.0
21.7
oct 2021
21.7
18.7
18.2
12345
