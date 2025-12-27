La Inversión por parte de No Residentes en Valores del RBNZ muestra la proporción de títulos de deuda pública en poder de no residentes. El valor se calcula en función de la cantidad total de valores en el mercado, exceptuando aquellos que tengan el Banco de la Reserva y la Comisión de Terremotos.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Inversión por parte de No Residentes en Valores del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).