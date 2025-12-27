CalendarioSecciones

Inversión por parte de No Residentes en Valores del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)

País:
Nueva Zelanda
NZD, Dolar de Nueva Zelanda
Fuente:
Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (Reserve Bank of New Zealand)
Sector:
Gobierno
Baja 58.0% 60.4%
58.6%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
57.0%
58.0%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
La Inversión por parte de No Residentes en Valores del RBNZ muestra la proporción de títulos de deuda pública en poder de no residentes. El valor se calcula en función de la cantidad total de valores en el mercado, exceptuando aquellos que tengan el Banco de la Reserva y la Comisión de Terremotos.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Inversión por parte de No Residentes en Valores del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
58.0%
60.4%
58.6%
oct 2025
58.6%
56.3%
57.8%
sept 2025
57.8%
58.7%
59.6%
ago 2025
59.6%
60.8%
may 2025
59.7%
58.7%
58.8%
abr 2025
58.8%
59.2%
59.2%
mar 2025
59.2%
58.3%
59.2%
feb 2025
59.2%
60.1%
59.3%
ene 2025
59.3%
59.0%
59.2%
dic 2024
59.2%
57.9%
58.6%
nov 2024
58.6%
60.1%
59.2%
oct 2024
59.2%
58.4%
58.3%
sept 2024
58.3%
56.5%
56.9%
ago 2024
56.9%
56.6%
56.3%
jul 2024
56.3%
57.4%
57.2%
jun 2024
57.2%
57.6%
57.8%
may 2024
57.8%
57.9%
58.5%
abr 2024
58.5%
60.0%
58.9%
mar 2024
58.9%
59.8%
58.7%
feb 2024
58.7%
57.7%
ene 2024
57.7%
57.4%
dic 2023
57.4%
56.8%
nov 2023
56.8%
57.9%
oct 2023
57.9%
59.5%
58.5%
sept 2023
58.5%
59.4%
58.6%
ago 2023
58.6%
57.2%
58.3%
jul 2023
58.3%
58.9%
59.4%
jun 2023
59.4%
59.5%
58.7%
may 2023
58.7%
58.5%
57.6%
abr 2023
57.6%
55.8%
56.2%
mar 2023
56.2%
55.7%
56.0%
feb 2023
56.0%
57.5%
57.1%
ene 2023
56.8%
57.8%
56.5%
dic 2022
56.5%
56.5%
55.2%
nov 2022
55.3%
54.2%
54.0%
oct 2022
54.0%
53.0%
53.2%
sept 2022
53.2%
53.5%
53.6%
ago 2022
53.6%
53.9%
53.7%
jul 2022
53.7%
53.9%
53.7%
jun 2022
53.7%
52.8%
53.4%
may 2022
53.4%
53.3%
53.5%
abr 2022
53.5%
54.3%
53.7%
mar 2022
53.7%
51.4%
53.8%
feb 2022
53.8%
50.3%
52.6%
ene 2022
52.6%
50.6%
51.8%
dic 2021
51.8%
53.7%
50.9%
nov 2021
50.9%
52.7%
50.1%
oct 2021
50.1%
46.5%
48.6%
sept 2021
48.6%
45.1%
47.7%
ago 2021
47.7%
48.8%
46.6%
