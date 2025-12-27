El Balance Presupuestario, Año Fiscal muestra la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno durante el actual año fiscal. En Canadá, el año fiscal cubre el periodo que va del 31 de marzo al 1 de abril. Un saldo presupuestario positivo indica un superávit y puede considerarse positivo para el dólar canadiense, mientras que un valor negativo se considera desfavorable para las cotizaciones del CAD.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Presupuestaria de Canadá, Año Fiscal (Canada Budget Balance, Fiscal Year)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).