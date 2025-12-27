El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Ivey sin ajuste a variaciones estacionales muestra la actividad económica en el último mes, calculada por la Ivey School of Business.

El indicador se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a gerentes de compras en las empresas del sector público y privado. La encuesta implica a representantes de varios cientos de compañías elegidas según su campo de actividad y ubicación geográfica. Los encuestados responden a preguntas sobre compras, empleo, suministros y precios en su sector, caracterizando si han mejorado, empeorado o no han cambiado durante el mes reportado. Las respuestas a las preguntas no contienen evaluaciones cuantitativas: los encuestados caracterizan las actividades con los términos "más alto", "más bajo" o "sin cambios", en comparación con el mes anterior.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa.

Las empresas encuestadas reciben pesos individuales. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector de la manufactura. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento del índice indica cambios favorables en las condiciones del mercado y puede considerarse positivo para el dólar canadiense.

