Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Ivey de Canadá sin ajuste a variaciones estacionales (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Ivey Business School
Sector:
Negocios
Media 44.5
51.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Ivey sin ajuste a variaciones estacionales muestra la actividad económica en el último mes, calculada por la Ivey School of Business.

El indicador se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a gerentes de compras en las empresas del sector público y privado. La encuesta implica a representantes de varios cientos de compañías elegidas según su campo de actividad y ubicación geográfica. Los encuestados responden a preguntas sobre compras, empleo, suministros y precios en su sector, caracterizando si han mejorado, empeorado o no han cambiado durante el mes reportado. Las respuestas a las preguntas no contienen evaluaciones cuantitativas: los encuestados caracterizan las actividades con los términos "más alto", "más bajo" o "sin cambios", en comparación con el mes anterior.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa.

Las empresas encuestadas reciben pesos individuales. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector de la manufactura. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento del índice indica cambios favorables en las condiciones del mercado y puede considerarse positivo para el dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Ivey de Canadá sin ajuste a variaciones estacionales (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
44.5
51.7
oct 2025
51.7
61.6
sept 2025
61.6
50.0
ago 2025
50.0
54.6
jul 2025
54.6
54.6
jun 2025
54.6
53.8
may 2025
53.8
52.3
abr 2025
52.3
55.6
mar 2025
55.6
53.6
feb 2025
53.6
46.2
ene 2025
46.2
44.3
dic 2024
44.3
49.7
nov 2024
49.7
52.2
oct 2024
52.2
54.5
sept 2024
54.5
50.3
ago 2024
50.3
55.3
jul 2024
55.3
62.4
jun 2024
62.4
59.1
may 2024
59.1
65.7
abr 2024
65.7
63.0
mar 2024
63.0
56.3
feb 2024
56.3
54.4
ene 2024
54.4
43.7
dic 2023
43.7
53.2
nov 2023
53.2
51.9
oct 2023
51.9
54.2
sept 2023
54.2
56.8
ago 2023
56.8
45.2
jul 2023
45.2
53.4
jun 2023
53.4
60.1
may 2023
60.1
55.6
abr 2023
55.6
65.2
mar 2023
65.2
50.8
feb 2023
50.8
54.7
ene 2023
54.7
40.6
dic 2022
40.6
51.5
nov 2022
51.5
51.4
oct 2022
51.4
55.9
sept 2022
55.9
57.1
ago 2022
57.1
53.2
jul 2022
53.2
57.8
jun 2022
57.8
66.7
may 2022
66.7
68.0
abr 2022
68.0
68.4
mar 2022
68.4
62.2
feb 2022
62.2
57.4
ene 2022
57.4
51.1
dic 2021
51.1
61.2
nov 2021
61.2
61.2
oct 2021
61.2
64.5
