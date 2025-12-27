Calendario económico
Ventas de la Industria Manufacturera de Canadá m/m (Canada Manufacturing Sales m/m)
|Baja
|-1.0%
|4.2%
|
3.6%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.0%
|
-1.0%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Ventas de la Industria Manufacturera de Canadá m/m miden el cambio en el valor en dólares de los bienes vendidos por las empresas canadienses del sector industrial en un mes dado en comparación con el anterior.
Statistics Canada calcula el indicador basándose en los resultados de una encuesta mensual realizada a empresas manufactureras. Desde marzo de 2017, la Encuesta Mensual de Fabricantes publica sus estimaciones - a nivel industrial - sobre la venta de productos manufacturados con precios ajustados según la inflación. Asimismo, la encuesta muestra datos sobre inventarios, pedidos recibidos y pedidos pendientes. El muestreo de la encuesta abarca todos los sectores industriales de Canadá, incluida la producción de alimentos, la producción de tabaco y bebidas, la producción de textiles y cuero, de productos químicos, la industria automotriz, el procesamiento de minerales, los productos eléctricos, etc.
El análisis complejo de los datos de la encuesta muestra el estado del sector industrial de Canadá. El indicador de ventas se utiliza en el cálculo del PIB nacional, y también como un componente de indicadores económicos compuestos. El crecimiento de las ventas indica un aumento en la actividad de la producción.
El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar canadiense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas de la Industria Manufacturera de Canadá m/m (Canada Manufacturing Sales m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
