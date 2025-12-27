Calendario económico
Comercio Mayorista de Canadá m/m (Canada Wholesale Trade m/m)
|Media
|0.1%
|0.5%
|
0.6%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-0.3%
|
0.1%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Comercio Mayorista de Canadá m/m mide el cambio en el valor de los bienes vendidos en Canadá a nivel mayorista en el mes especificado en comparación con el mes anterior. Para calcular los indicadores se usan datos de diferentes fuentes, incluidas fuentes administrativas y una encuesta mensual realizada a los representantes del sector de comercio mayorista.
El cálculo no incluye datos sobre las ventas al por mayor de semillas oleaginosas y granos, petróleo y productos derivados del mismo. El cálculo abarca los bienes duraderos utilizados en la producción (equipos agrícolas y de fabricación, camiones, etc.). Los bienes de exportación sí están incluidos en el cálculo. Los mayoristas son compañías que venden grandes cantidades de productos, incluidos fabricantes y revendedores; ya sea por venta física, desde almacenes o en sitios electrónicos.
El comercio al por mayor supone alrededor del 5 - 6% del producto interno bruto. Por lo tanto, el índice de comercio al por mayor es un indicador importante de la salud de la economía nacional. La comunidad empresarial utiliza estos datos para analizar la efectividad del mercado. Los órganos de gobierno usan el indicador a la hora de desarrollar la política fiscal.
El cambio en los precios al por mayor conlleva cambios a corto plazo en los precios al por menor, por lo tanto, las ventas al por mayor son un importante indicador de la inflación de los consumidores en el país. El aumento del indicador puede afectar positivamente a las cotizaciones del dólar canadiense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Comercio Mayorista de Canadá m/m (Canada Wholesale Trade m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
