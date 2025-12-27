CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice Básico de Precios al Consumidor (CPI) de Canadá a/a (Canada Core Consumer Price Index (CPI) y/y)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Estadísticas de Canadá (Statistics Canada)
Sector:
Precios
Media 2.9% 3.5%
2.9%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
2.9%
2.9%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice Básico de Precios al Consumidor (CPI) de Canadá a/a mide el cambio en los precios de una cesta fija de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, en el mes reportado con respecto al mismo mes del año anterior. La cesta contiene bienes y servicios de calidad y cantidad inmutable o equivalente, por lo que el índice muestra solo un cambio de precio puro. Los precios de los alimentos y la energía están excluidos del cálculo del índice debido a su alta volatilidad.

Cada elemento de la cesta tiene su propio peso en el cálculo del índice, dependiendo de la participación de los gastos en su consumo. La cesta se revisa cada dos años. Los bienes y servicios públicos ofrecidos por los gobiernos, para los cuales no hay precio de mercado, quedan excluidos de la cesta. Esto incluye, por ejemplo, los servicios de salud recibidos a través de las aseguradoras de salud y algunos tipos de primas de seguro. No obstante, en el cálculo se incluyen los medicamentos, la atención dental y los servicios de atención ocular. El alcohol y el tabaco se incluyen en el cálculo, porque representan un gasto significativo.

Las estadísticas no incluyen a las personas que viven en alojamientos colectivos (reclusos, pacientes crónicos en hospitales y hogares de ancianos), los que viven en reservas indígenas y los representantes oficiales de países extranjeros.

El índice se calcula en relación con el periodo de referencia (actualmente es el año 2002), cuyo valor es igual a 100.

El índice de precios al consumidor se utiliza como uno de los indicadores de cambio en el nivel general de inflación del consumidor. Se utiliza a la hora de ajustar los pagos contratados, como salarios, coste de alquileres y subsidios sociales. También se utiliza como deflactor de diversos agregados macroeconómicos. El Banco de Canadá utiliza el índice para monitorear sus políticas monetarias. Los analistas y economistas utilizan el IPC para analizar las causas y los efectos de la inflación.

El crecimiento del indicador puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Básico de Precios al Consumidor (CPI) de Canadá a/a (Canada Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
2.9%
3.5%
2.9%
oct 2025
2.9%
2.6%
2.8%
sept 2025
2.8%
2.4%
2.6%
ago 2025
2.6%
2.7%
2.6%
jul 2025
2.6%
3.1%
2.7%
jun 2025
2.7%
2.8%
2.5%
may 2025
2.5%
2.8%
2.5%
abr 2025
2.5%
2.6%
2.2%
mar 2025
2.2%
2.9%
2.7%
feb 2025
2.7%
2.0%
2.1%
ene 2025
2.1%
1.6%
1.8%
dic 2024
1.8%
1.6%
1.6%
nov 2024
1.6%
1.9%
1.7%
oct 2024
1.7%
1.4%
1.6%
sept 2024
1.6%
1.6%
1.5%
ago 2024
1.5%
1.8%
1.7%
jul 2024
1.7%
1.7%
1.9%
jun 2024
1.9%
1.6%
1.8%
may 2024
1.8%
1.4%
1.6%
abr 2024
1.6%
2.3%
2.0%
mar 2024
2.0%
2.3%
2.1%
feb 2024
2.1%
2.5%
2.4%
ene 2024
2.4%
2.8%
2.6%
dic 2023
2.6%
2.8%
2.8%
nov 2023
2.8%
2.5%
2.7%
oct 2023
2.7%
2.8%
2.8%
sept 2023
2.8%
3.0%
3.3%
ago 2023
3.3%
2.7%
3.2%
jul 2023
3.2%
2.8%
3.2%
jun 2023
3.2%
3.4%
3.7%
may 2023
3.7%
3.7%
4.1%
abr 2023
4.1%
3.9%
4.3%
mar 2023
4.3%
4.2%
4.7%
feb 2023
4.7%
4.6%
5.0%
ene 2023
5.0%
5.5%
5.4%
dic 2022
5.4%
6.1%
5.8%
nov 2022
5.8%
6.4%
5.8%
oct 2022
5.8%
6.3%
6.0%
sept 2022
6.0%
5.6%
5.8%
ago 2022
5.8%
6.0%
6.1%
jul 2022
6.1%
6.7%
6.2%
jun 2022
6.2%
6.7%
6.1%
may 2022
6.1%
5.9%
5.7%
abr 2022
5.7%
5.5%
5.5%
mar 2022
5.5%
5.0%
4.8%
feb 2022
4.8%
4.8%
4.3%
ene 2022
4.3%
4.6%
4.0%
dic 2021
4.0%
3.7%
3.6%
nov 2021
3.6%
3.4%
3.8%
oct 2021
3.8%
3.5%
3.7%
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración