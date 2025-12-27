La Mediana del Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra el cambio en los precios correspondientes al percentil 50 (en los pesos de la cesta del IPC) de distribución de los cambios en los precios de los 55 componentes del IPC. El cambio se calcula en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice evalúa una cesta de varios grupos de bienes y servicios que representan la mayor parte de los gastos de los hogares. La Mediana del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Común sirve como una medida del sentimiento del consumidor y la inflación nacional. El crecimiento de la Mediana del IPC puede verse como positivo para las cotizaciones del dólar canadiense.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Media Ponderada del IPC de Canadá a/a (Canada Median CPI y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).