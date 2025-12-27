Calendario económico
Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI) de Canadá m/m (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) m/m)
|Baja
|0.9%
|0.5%
|
1.7%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.2%
|
0.9%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI) de Canadá m/m mide el cambio en los precios de las principales mercancías de producción nacional vendidas por los fabricantes en el mes especificado en comparación con el mes anterior. El cálculo toma como base los precios al productor y no los precios al por menor. Quedan excliuidos del cálculo todos los impuestos indirectos (por ejemplo, los impuestos sobre las ventas) y los precios derivados de los servicios de transporte para el envío de productos por parte de los fabricantes.
Los datos sobre los precios de los productos industriales se recopilan principalmente a partir de informes electrónicos (90%) provenientes de alrededor de 1.100 empresas. La muestra se compila de acuerdo con la clasificación de los fabricantes, según el tamaño y el producto. Generalmente, la muestra se revisa una vez cada 5 años, pues algunos grupos de productos se desarrollan muy rápidamente. Alrededor del 10% de los datos se extraen de otras fuentes (además de la encuesta principal), tales como estadísticas de organismos estatales, otros indicadores económicos, etc.
El indicador es uno de los indicadores más importantes de la salud económica. Mide el cambio en los precios de los productos manufacturados producidos en Canadá, destinados tanto al consumo interno como a la exportación. Por lo tanto, ofrece una descripción completa del sector manufacturero de Canadá. El propio índice se usa para el cálculo del PIB real.
El crecimiento del indicador puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar canadiense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI) de Canadá m/m (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
