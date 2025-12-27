CalendarioSecciones

Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI) de Canadá a/a (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Estadísticas de Canadá (Statistics Canada)
Sector:
Precios
Baja 6.1% 4.8%
5.7%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
5.6%
6.1%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI) de Canadá a/a muestra el cambio en los precios de las principales mercancías de producción nacional vendidas por los fabricantes en el mes especificado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo toma como base los precios al productor y no los precios al por menor. Quedan excliuidos del cálculo todos los impuestos indirectos (por ejemplo, los impuestos sobre las ventas) y los precios derivados de los servicios de transporte para el envío de productos por parte de los fabricantes.

Los datos sobre los precios de los productos industriales se recopilan principalmente a partir de informes electrónicos (90%) provenientes de alrededor de 1.100 empresas. La muestra se compila de acuerdo con la clasificación de los fabricantes, según el tamaño y el producto. Generalmente, la muestra se revisa una vez cada 5 años, pues algunos grupos de productos se desarrollan muy rápidamente. Alrededor del 10% de los datos se extraen de otras fuentes (además de la encuesta principal), tales como estadísticas de organismos estatales, otros indicadores económicos, etc.

El indicador es uno de los indicadores más importantes de la salud económica. Mide el cambio en los precios de los productos manufacturados producidos en Canadá, destinados tanto al consumo interno como a la exportación. Por lo tanto, ofrece una descripción completa del sector manufacturero de Canadá. El propio índice se usa para el cálculo del PIB real.

El crecimiento del indicador puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI) de Canadá a/a (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
6.1%
4.8%
5.7%
oct 2025
6.0%
4.8%
5.7%
sept 2025
5.5%
3.9%
3.7%
ago 2025
4.0%
3.3%
2.6%
jul 2025
2.6%
0.8%
1.9%
jun 2025
1.7%
-0.3%
1.3%
may 2025
1.2%
0.4%
1.9%
abr 2025
2.0%
4.2%
4.5%
mar 2025
4.7%
1.4%
5.1%
feb 2025
4.9%
8.5%
5.6%
ene 2025
5.8%
3.4%
4.1%
dic 2024
4.1%
4.6%
2.2%
nov 2024
2.2%
1.1%
1.1%
oct 2024
1.1%
-0.1%
-1.0%
sept 2024
-0.9%
-0.4%
0.2%
ago 2024
0.2%
0.9%
2.8%
jul 2024
2.9%
6.2%
2.9%
jun 2024
2.8%
0.1%
2.1%
may 2024
1.8%
2.6%
1.3%
abr 2024
1.4%
1.7%
-0.4%
mar 2024
-0.5%
-2.8%
-1.4%
feb 2024
-1.7%
-3.3%
-2.9%
ene 2024
-2.9%
-4.2%
-2.8%
dic 2023
-2.7%
-6.0%
-2.0%
nov 2023
-2.3%
-3.9%
-2.6%
oct 2023
-2.7%
-0.6%
0.6%
sept 2023
0.6%
2.3%
0.0%
ago 2023
-0.5%
-0.3%
-3.2%
jul 2023
-2.7%
-6.3%
-5.5%
jun 2023
-5.5%
-8.3%
-5.7%
may 2023
-6.3%
-5.8%
-3.8%
abr 2023
-3.5%
-5.6%
-2.2%
mar 2023
-1.8%
-2.1%
1.6%
feb 2023
1.4%
2.8%
5.0%
ene 2023
5.4%
6.8%
7.7%
dic 2022
7.6%
12.8%
9.4%
nov 2022
9.7%
11.8%
10.1%
oct 2022
10.1%
5.8%
9.1%
sept 2022
9.0%
7.3%
10.2%
ago 2022
10.6%
12.9%
11.5%
jul 2022
11.9%
16.3%
14.3%
jun 2022
14.3%
15.9%
15.7%
may 2022
15.0%
17.9%
16.4%
abr 2022
16.4%
18.2%
17.9%
mar 2022
18.5%
14.8%
15.8%
feb 2022
16.4%
16.0%
16.3%
ene 2022
16.9%
14.3%
15.9%
dic 2021
16.1%
19.5%
17.1%
nov 2021
18.1%
17.3%
16.7%
oct 2021
16.7%
13.9%
15.3%
1234
