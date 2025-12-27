Calendario económico
Tasa de Participación de Canadá (Canada Participation Rate)
|Baja
|65.1%
|65.4%
|
65.3%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|65.0%
|
65.1%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Tasa de Participación de Canadá muestra el porcentaje del número total de personas en edad de trabajar (15 años y más) que están empleadas o buscan empleo activamente, en relación con la población total en el grupo de edad correspondiente.
El indicador se considera un medidor de la parte activa de la fuerza laboral total de la nación. Por ejemplo, muchas personas pueden desanimarse en condiciones de recesión económica y dejar de buscar empleo. Por este motivo, dichos individuos están excluidos de la población económicamente activa. Las estadísticas confirman esta lógica: durante la recesión, se reduce notablementela proporción de la población económicamente activa. Asimismo, la población económicamente activa no incluye estudiantes, amas de casa, presos y pensionistas.
El indicador generalmente se analiza junto con la tasa de desempleo, dado que las personas consideradas como desempleadas pueden no ser participantes activos del mercado de trabajo. Por otra parte, los desempleados pueden tener ingresos y participar en procesos económicos. Esta categoría puede incluir también jubilados que gastan sus ahorros, o estudiantes que intentan obtener experiencia para ingresar al mercado laboral más adelante.
La proporción de la población económicamente activa puede disminuir a causa de cambios sociales estructurales, no solo por la salud económica general. Por ejemplo, el aumento de la tasa de natalidad conlleva la disminución del número de mujeres trabajadoras.
Una interpretación paralela de la proporción de la tasa de participación y la tasa de desempleo permite comprender mejor las tendencias generales del empleo en la economía.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Participación de Canadá (Canada Participation Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
