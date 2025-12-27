Calendario económico
Cambio en el Empleo a Tiempo Completo de Canadá (Canada Full-Time Employment Change)
|Baja
|-9.4 K
|
-18.5 K
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
-9.4 K
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Cambio en el Empleo a Tiempo Completo de Canadá muestra el cambio en el número de personas que tienen empleos a tiempo completo, en el mes reportado. El cálculo del empleo a tiempo completo incluye a las personas que generalmente trabajan más de 30 horas por semana en su trabajo único o principal.
Los datos sobre el empleo a tiempo completo se calculan con la ayuda de una encuesta realizada a la población nacional regular. La encuesta se realiza en todo el país. Las siguientes categorías no están incluidas en la encuesta:
- personas que viven en reservas y otros asentamientos aborígenes de las provincias
- los miembros a jornada completa de las Fuerzas Armadas del Canadá
- personas que viven en áreas remotas con muy baja densidad de población
La característica específica del cálculo de empleo en Canadá es que la encuesta laboral incluye a jóvenes de 15 años, en comparación con casi todos los demás países desarrollados, donde la población activa incluye a los ciudadanos mayores de 15 años.
Los datos presentados se ajustan estacionalmente.
Las lecturas del indicador deben interpretarse considerando el contexto. El crecimiento del empleo a tiempo completo se considera un factor favorable para el desarrollo de la economía nacional.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio en el Empleo a Tiempo Completo de Canadá (Canada Full-Time Employment Change)".
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress