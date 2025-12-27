CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Cambio en el Empleo a Tiempo Completo de Canadá (Canada Full-Time Employment Change)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Estadísticas de Canadá (Statistics Canada)
Sector:
Laboral
Baja -9.4 K
-18.5 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-9.4 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Cambio en el Empleo a Tiempo Completo de Canadá muestra el cambio en el número de personas que tienen empleos a tiempo completo, en el mes reportado. El cálculo del empleo a tiempo completo incluye a las personas que generalmente trabajan más de 30 horas por semana en su trabajo único o principal.

Los datos sobre el empleo a tiempo completo se calculan con la ayuda de una encuesta realizada a la población nacional regular. La encuesta se realiza en todo el país. Las siguientes categorías no están incluidas en la encuesta:

  • personas que viven en reservas y otros asentamientos aborígenes de las provincias
  • los miembros a jornada completa de las Fuerzas Armadas del Canadá
  • personas que viven en áreas remotas con muy baja densidad de población

La característica específica del cálculo de empleo en Canadá es que la encuesta laboral incluye a jóvenes de 15 años, en comparación con casi todos los demás países desarrollados, donde la población activa incluye a los ciudadanos mayores de 15 años.

Los datos presentados se ajustan estacionalmente.

Las lecturas del indicador deben interpretarse considerando el contexto. El crecimiento del empleo a tiempo completo se considera un factor favorable para el desarrollo de la economía nacional.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio en el Empleo a Tiempo Completo de Canadá (Canada Full-Time Employment Change)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-9.4 K
-18.5 K
oct 2025
-18.5 K
106.1 K
sept 2025
106.1 K
-6.0 K
ago 2025
-6.0 K
-51.0 K
jul 2025
-51.0 K
13.5 K
jun 2025
13.5 K
57.7 K
may 2025
57.7 K
31.5 K
abr 2025
31.5 K
-62.0 K
mar 2025
-62.0 K
-19.7 K
feb 2025
-19.7 K
35.2 K
ene 2025
35.2 K
59.1 K
dic 2024
57.5 K
54.2 K
nov 2024
54.2 K
25.6 K
oct 2024
25.6 K
112.0 K
sept 2024
112.0 K
-43.6 K
ago 2024
-43.6 K
61.6 K
jul 2024
61.6 K
-3.4 K
jun 2024
-3.4 K
-35.6 K
may 2024
-35.6 K
40.1 K
abr 2024
40.1 K
-0.7 K
mar 2024
-0.7 K
70.6 K
feb 2024
70.6 K
-11.6 K
ene 2024
-11.6 K
-23.5 K
dic 2023
-23.5 K
59.6 K
nov 2023
59.6 K
-3.3 K
oct 2023
-3.3 K
15.8 K
sept 2023
15.8 K
32.2 K
ago 2023
32.2 K
1.7 K
jul 2023
1.7 K
109.6 K
jun 2023
109.6 K
-32.7 K
may 2023
-32.7 K
-6.2 K
abr 2023
-6.2 K
18.8 K
mar 2023
18.8 K
31.1 K
feb 2023
31.1 K
121.1 K
ene 2023
121.1 K
84.5 K
dic 2022
84.5 K
50.7 K
nov 2022
50.7 K
119.3 K
oct 2022
119.3 K
5.7 K
sept 2022
5.7 K
-77.2 K
ago 2022
-77.2 K
-13.1 K
jul 2022
-13.1 K
-4.0 K
jun 2022
-4.0 K
135.4 K
may 2022
135.4 K
-31.6 K
abr 2022
-31.6 K
92.7 K
mar 2022
92.7 K
121.5 K
feb 2022
121.5 K
-82.7 K
ene 2022
-82.7 K
122.5 K
dic 2021
122.5 K
79.9 K
nov 2021
79.9 K
36.4 K
oct 2021
36.4 K
193.6 K
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración