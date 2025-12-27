El Cambio en el Empleo a Tiempo Completo de Canadá muestra el cambio en el número de personas que tienen empleos a tiempo completo, en el mes reportado. El cálculo del empleo a tiempo completo incluye a las personas que generalmente trabajan más de 30 horas por semana en su trabajo único o principal.

Los datos sobre el empleo a tiempo completo se calculan con la ayuda de una encuesta realizada a la población nacional regular. La encuesta se realiza en todo el país. Las siguientes categorías no están incluidas en la encuesta:

personas que viven en reservas y otros asentamientos aborígenes de las provincias

los miembros a jornada completa de las Fuerzas Armadas del Canadá

personas que viven en áreas remotas con muy baja densidad de población

La característica específica del cálculo de empleo en Canadá es que la encuesta laboral incluye a jóvenes de 15 años, en comparación con casi todos los demás países desarrollados, donde la población activa incluye a los ciudadanos mayores de 15 años.

Los datos presentados se ajustan estacionalmente.

Las lecturas del indicador deben interpretarse considerando el contexto. El crecimiento del empleo a tiempo completo se considera un factor favorable para el desarrollo de la economía nacional.

