El Balance Presupuestario muestra la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno durante el periodo reportado. Un saldo presupuestario positivo indica un superávit y puede considerarse positivo para el dólar canadiense, mientras que un valor negativo se considera desfavorable para las cotizaciones del CAD.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Presupuestaria de Canadá (Canada Budget Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).