Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial de Canadá (Canada Capacity Utilization Rate)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Estadísticas de Canadá (Statistics Canada)
Sector:
Negocios
Baja 78.5% 80.6%
77.6%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
80.2%
78.5%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
La Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial de Canadá refleja la intensidad con que las industrias utilizan su capacidad de producción. El indicador muestra el porcentaje de volumen real de producción en relación con el volumen potencial. La producción real se mide usando como base el PIB trimestral (para los sectores apropiados). La industria agrícola queda excluida del cálculo del indicador. El índice se publica trimestralmente.

Los datos se recopilan a partir de las encuestas de Statistics Canada y otras fuentes. El valor de la tasa y su dinámica son usados por varios departamentos y agencias, como Statistics Canada, el Banco de Canadá, asociaciones comerciales, etc. La tasa de utilización de la capacidad generalmente se analiza junto con la Producción Industrial. Muestra la eficacia con la que las empresas utilizan los equipos, la tecnología y la mano de obra, además de indicar el nivel de actividad de la producción en el país. Un nivel de utilización de la capacidad que exceda el 82% indica un aumento en la producción que permite pronosticar el crecimiento de los precios o la escasez de suministro en un futuro cercano.

El aumento de la tasa de utilización de la capacidad se interpreta como un factor positivo para el desarrollo de la economía nacional. Además, puede tener un efecto positivo en el valor del producto interior bruto. Por lo tanto, un valor más alto se considera positivo para las cotizaciones del dólar canadiense.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
3 T 2025
78.5%
80.6%
77.6%
2 T 2025
79.3%
80.1%
79.9%
1 T 2025
80.1%
80.1%
79.7%
4 T 2024
79.8%
79.2%
79.4%
3 T 2024
79.3%
78.8%
79.1%
2 T 2024
79.1%
81.9%
78.6%
1 T 2024
78.5%
79.2%
78.6%
4 T 2023
78.7%
80.6%
78.8%
3 T 2023
79.7%
81.7%
79.6%
2 T 2023
81.4%
81.9%
81.8%
1 T 2023
81.9%
82.2%
81.8%
4 T 2022
81.7%
83.3%
82.2%
3 T 2022
82.6%
83.0%
82.8%
2 T 2022
83.8%
82.5%
81.9%
1 T 2022
82.0%
82.3%
82.0%
4 T 2021
82.9%
81.8%
81.7%
3 T 2021
81.4%
81.9%
82.0%
2 T 2021
82.0%
80.5%
81.4%
1 T 2021
81.7%
77.9%
79.7%
4 T 2020
79.2%
73.6%
77.4%
3 T 2020
76.5%
67.9%
70.7%
2 T 2020
70.3%
81.1%
79.8%
1 T 2020
79.8%
78.3%
81.4%
4 T 2019
81.2%
81.4%
81.5%
3 T 2019
81.7%
81.4%
83.3%
2 T 2019
83.3%
80.3%
81.1%
1 T 2019
80.9%
79.6%
81.8%
4 T 2018
81.7%
86.1%
82.8%
3 T 2018
82.6%
86.1%
84.1%
2 T 2018
85.5%
86.7%
83.7%
1 T 2018
86.1%
86.5%
85.6%
4 T 2017
86.0%
85.7%
85.1%
3 T 2017
85.0%
86.0%
84.3%
2 T 2017
85.0%
83.3%
1 T 2017
83.3%
81.8%
4 T 2016
82.2%
81.9%
3 T 2016
81.9%
80.0%
2 T 2016
80.0%
81.4%
1 T 2016
81.4%
80.9%
4 T 2015
81.1%
82.0%
3 T 2015
82.0%
81.4%
2 T 2015
81.3%
82.7%
1 T 2015
82.7%
83.6%
4 T 2014
83.6%
83.4%
3 T 2014
83.4%
82.7%
2 T 2014
82.8%
82.5%
1 T 2014
82.1%
82.0%
4 T 2013
82.2%
81.7%
3 T 2013
81.7%
80.6%
2 T 2013
81.1%
81.1%
12
