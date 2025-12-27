Calendario económico
Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial de Canadá (Canada Capacity Utilization Rate)
|Baja
|78.5%
|80.6%
|
77.6%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|80.2%
|
78.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial de Canadá refleja la intensidad con que las industrias utilizan su capacidad de producción. El indicador muestra el porcentaje de volumen real de producción en relación con el volumen potencial. La producción real se mide usando como base el PIB trimestral (para los sectores apropiados). La industria agrícola queda excluida del cálculo del indicador. El índice se publica trimestralmente.
Los datos se recopilan a partir de las encuestas de Statistics Canada y otras fuentes. El valor de la tasa y su dinámica son usados por varios departamentos y agencias, como Statistics Canada, el Banco de Canadá, asociaciones comerciales, etc. La tasa de utilización de la capacidad generalmente se analiza junto con la Producción Industrial. Muestra la eficacia con la que las empresas utilizan los equipos, la tecnología y la mano de obra, además de indicar el nivel de actividad de la producción en el país. Un nivel de utilización de la capacidad que exceda el 82% indica un aumento en la producción que permite pronosticar el crecimiento de los precios o la escasez de suministro en un futuro cercano.
El aumento de la tasa de utilización de la capacidad se interpreta como un factor positivo para el desarrollo de la economía nacional. Además, puede tener un efecto positivo en el valor del producto interior bruto. Por lo tanto, un valor más alto se considera positivo para las cotizaciones del dólar canadiense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial de Canadá (Canada Capacity Utilization Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
