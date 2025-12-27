Calendario económico
Volúmenes de Construcción de Nueva Vienda de la CMHC (CMHC Canada Housing Starts)
|Media
|254.058 K
|254.453 K
|
232.245 K
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|236.209 K
|
254.058 K
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Volúmenes de Construcción de Nueva Vienda de la CMHC (Sociedad Canadiense de Crédito Hipotecario y Vivienda) miden el número de nuevos proyectos de vivienda que han comenzado durante el mes reportado. El indicador caracteriza la actividad en el mercado de la vivienda y los sectores relacionados, incluida la banca (préstamos hipotecarios), la construcción, etc.
El indicador es calculado por la Sociedad Canadiense de Crédito Hipotecario y Vivienda. Su base de datos incluye más de 14,000 unidades de vivienda.
Los datos sobre el inicio de construcción de nueva vivienda rara vez se interpretan en términos absolutos, ya que la construcción depende en gran medida de las condiciones climáticas, la ubicación geográfica en la región y la época del año. Es por eso que los analistas normalmente miden el cambio del indicador durante varios meses. Los economistas prestan especial atención a los siguientes puntos de referencia al interpretar el indicador:
- un aumento en la demanda de nuevas viviendas apunta al crecimiento del bienestar de la población.
- un aumento en las nuevas construcciones de viviendas conlleva una subida del empleo en la industria de la construcción
- un aumento en la demanda de nuevas viviendas puede llevar a una mayor demanda de otros productos necesarios para los compradores de nuevas viviendas, como nuevos muebles, electrodomésticos, etc. Esto puede estimular la actividad del consumidor y afectar a los índices de precios.
- el indicador de crecimiento puede llevar a un ascenso en el mercado inmobiliario.
Teniendo en cuenta los puntos anteriores, lecturas elevadas en el número de viviendas iniciadas pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del dólar canadiense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Volúmenes de Construcción de Nueva Vienda de la CMHC (CMHC Canada Housing Starts)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress