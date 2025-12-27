CalendarioSecciones

Volúmenes de Construcción de Nueva Vienda de la CMHC (CMHC Canada Housing Starts)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Sociedad Canadiense de Crédito Hipotecario y Vivienda (Canada Mortgage and Housing Corporation)
Sector:
Vivienda
Media 254.058 K 254.453 K
232.245 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
236.209 K
254.058 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Los Volúmenes de Construcción de Nueva Vienda de la CMHC (Sociedad Canadiense de Crédito Hipotecario y Vivienda) miden el número de nuevos proyectos de vivienda que han comenzado durante el mes reportado. El indicador caracteriza la actividad en el mercado de la vivienda y los sectores relacionados, incluida la banca (préstamos hipotecarios), la construcción, etc.

El indicador es calculado por la Sociedad Canadiense de Crédito Hipotecario y Vivienda. Su base de datos incluye más de 14,000 unidades de vivienda.

Los datos sobre el inicio de construcción de nueva vivienda rara vez se interpretan en términos absolutos, ya que la construcción depende en gran medida de las condiciones climáticas, la ubicación geográfica en la región y la época del año. Es por eso que los analistas normalmente miden el cambio del indicador durante varios meses. Los economistas prestan especial atención a los siguientes puntos de referencia al interpretar el indicador:

  • un aumento en la demanda de nuevas viviendas apunta al crecimiento del bienestar de la población.
  • un aumento en las nuevas construcciones de viviendas conlleva una subida del empleo en la industria de la construcción
  • un aumento en la demanda de nuevas viviendas puede llevar a una mayor demanda de otros productos necesarios para los compradores de nuevas viviendas, como nuevos muebles, electrodomésticos, etc. Esto puede estimular la actividad del consumidor y afectar a los índices de precios.
  • el indicador de crecimiento puede llevar a un ascenso en el mercado inmobiliario.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, lecturas elevadas en el número de viviendas iniciadas pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Volúmenes de Construcción de Nueva Vienda de la CMHC (CMHC Canada Housing Starts)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
254.058 K
254.453 K
232.245 K
oct 2025
232.765 K
280.262 K
279.174 K
sept 2025
279.234 K
253.325 K
244.543 K
ago 2025
245.791 K
255.491 K
293.537 K
jul 2025
294.085 K
250.043 K
283.523 K
jun 2025
283.734 K
244.771 K
282.705 K
may 2025
279.510 K
248.538 K
280.181 K
abr 2025
278.606 K
240.798 K
214.205 K
mar 2025
214.155 K
245.482 K
221.405 K
feb 2025
229.030 K
246.585 K
239.322 K
ene 2025
239.739 K
246.419 K
232.492 K
dic 2024
231.468 K
246.992 K
267.140 K
nov 2024
262.443 K
245.952 K
242.207 K
oct 2024
240.761 K
247.213 K
223.391 K
sept 2024
223.808 K
238.954 K
213.012 K
ago 2024
217.405 K
258.596 K
279.804 K
jul 2024
279.509 K
249.117 K
241.643 K
jun 2024
241.672 K
248.939 K
264.929 K
may 2024
264.506 K
248.447 K
241.111 K
abr 2024
240.229 K
247.478 K
242.267 K
mar 2024
242.195 K
238.914 K
260.047 K
feb 2024
253.468 K
236.401 K
223.176 K
ene 2024
223.589 K
231.075 K
248.968 K
dic 2023
249.255 K
196.520 K
210.918 K
nov 2023
212.624 K
273.279 K
272.264 K
oct 2023
274.681 K
262.264 K
270.669 K
sept 2023
270.466 K
254.293 K
250.383 K
ago 2023
252.787 K
268.631 K
255.232 K
jul 2023
254.966 K
242.695 K
283.498 K
jun 2023
281.373 K
231.960 K
200.018 K
may 2023
202.494 K
228.937 K
261.357 K
abr 2023
261.559 K
228.937 K
213.780 K
mar 2023
213.865 K
229.973 K
240.927 K
feb 2023
243.959 K
232.033 K
216.514 K
ene 2023
215.365 K
256.785 K
248.296 K
dic 2022
248.625 K
266.211 K
263.022 K
nov 2022
264.159 K
292.180 K
264.581 K
oct 2022
267.055 K
297.384 K
298.811 K
sept 2022
299.589 K
292.474 K
270.397 K
ago 2022
267.443 K
291.472 K
275.158 K
jul 2022
275.329 K
282.444 K
272.381 K
jun 2022
273.841 K
261.333 K
282.188 K
may 2022
287.257 K
243.012 K
265.734 K
abr 2022
267.330 K
229.960 K
248.389 K
mar 2022
246.243 K
226.839 K
250.246 K
feb 2022
247.256 K
226.837 K
229.185 K
ene 2022
230.754 K
238.695 K
238.405 K
dic 2021
236.106 K
253.687 K
303.813 K
nov 2021
301.279 K
241.659 K
238.366 K
oct 2021
236.554 K
256.864 K
249.922 K
