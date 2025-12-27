Los Volúmenes de Construcción de Nueva Vienda de la CMHC (Sociedad Canadiense de Crédito Hipotecario y Vivienda) miden el número de nuevos proyectos de vivienda que han comenzado durante el mes reportado. El indicador caracteriza la actividad en el mercado de la vivienda y los sectores relacionados, incluida la banca (préstamos hipotecarios), la construcción, etc.

El indicador es calculado por la Sociedad Canadiense de Crédito Hipotecario y Vivienda. Su base de datos incluye más de 14,000 unidades de vivienda.

Los datos sobre el inicio de construcción de nueva vivienda rara vez se interpretan en términos absolutos, ya que la construcción depende en gran medida de las condiciones climáticas, la ubicación geográfica en la región y la época del año. Es por eso que los analistas normalmente miden el cambio del indicador durante varios meses. Los economistas prestan especial atención a los siguientes puntos de referencia al interpretar el indicador:

un aumento en la demanda de nuevas viviendas apunta al crecimiento del bienestar de la población.

un aumento en las nuevas construcciones de viviendas conlleva una subida del empleo en la industria de la construcción

un aumento en la demanda de nuevas viviendas puede llevar a una mayor demanda de otros productos necesarios para los compradores de nuevas viviendas, como nuevos muebles, electrodomésticos, etc. Esto puede estimular la actividad del consumidor y afectar a los índices de precios.

el indicador de crecimiento puede llevar a un ascenso en el mercado inmobiliario.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, lecturas elevadas en el número de viviendas iniciadas pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores: