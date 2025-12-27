El Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Canadá m/m mide el cambio en los precios de una cesta fija de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, en el mes reportado con respecto al mes anterior. La cesta contiene bienes y servicios de calidad y cantidad inmutable o equivalente, por lo que el índice muestra solo un cambio de precio puro.

Cada elemento de la cesta tiene su propio peso en el cálculo del índice, dependiendo de la participación de los gastos en su consumo. La cesta se revisa cada dos años. Los bienes y servicios públicos ofrecidos por los gobiernos, para los cuales no hay precio de mercado, quedan excluidos de la cesta. Esto incluye, por ejemplo, los servicios de salud recibidos a través de las aseguradoras de salud y algunos tipos de primas de seguro. No obstante, en el cálculo se incluyen los medicamentos, la atención dental y los servicios de atención ocular. El alcohol y el tabaco se incluyen en el cálculo, porque representan un gasto significativo.

Las estadísticas no incluyen a las personas que viven en alojamientos colectivos (reclusos, pacientes crónicos en hospitales y hogares de ancianos), los que viven en reservas indígenas y los representantes oficiales de países extranjeros.

El índice se calcula en relación con el periodo de referencia (actualmente es el año 2002), cuyo valor es igual a 100.

El índice de precios al consumidor se utiliza como uno de los indicadores de cambio en el nivel general de inflación del consumidor. Se utiliza a la hora de ajustar los pagos contratados, como salarios, coste de alquileres y subsidios sociales. También se utiliza como deflactor de diversos agregados macroeconómicos. El Banco de Canadá utiliza el índice para monitorear sus políticas monetarias. Los analistas y economistas utilizan el IPC para analizar las causas y los efectos de la inflación.

El crecimiento del indicador puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar canadiense.

