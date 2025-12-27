Calendario económico
Adquisición de Títulos Extranjeros de Canadá (Canada Foreign Securities Purchases)
|Media
|$46.622 B
|
$31.316 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
$46.622 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La inversión extranjera en valores canadienses mide el total de acciones, bonos y otros activos emitidos en Canadá y comprados por extranjeros.
Las estadísticas de las transacciones internacionales cubren las operaciones entre todos los participantes de compras internacionales de valores. Los operadores pueden ser empresas, gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro y particulares.
Los datos para el cálculo de las estadísticas se recogen con la ayuda de encuestas. La información es recopilada por los intermediarios que actúan como brókeres o agentes para dichos valores negociados. En algunos casos, el emisor actúa por su propia cuenta (por ejemplo, los grandes emisores de activos, bancos, etc.). Dichos emisores no pasan por intermediarios y los datos se recopilan directamente de ellos.
La inversión extranjera en valores canadienses se considera como una entrada de capital en el país. Asimismo, el indicador caracteriza la actividad económica extranjera de las empresas y el gobierno canadienses. Su aumento se considera positivo para las cotizaciones del dólar canadiense, puesto que los extranjeros necesitan comprar CAD para pagar los valores.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Adquisición de Títulos Extranjeros de Canadá (Canada Foreign Securities Purchases)".
