CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Cambio en el Empleo a Tiempo Parcial de Canadá (Canada Part-Time Employment Change)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Estadísticas de Canadá (Statistics Canada)
Sector:
Laboral
Baja 63.0 K
85.1 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
63.0 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Cambio en el Empleo a Tiempo Parcial en Canadá muestra el cambio en el número de personas que tienen empleos a tiempo parcial, en el mes reportado. El cálculo del empleo a tiempo parcial incluye a las personas que generalmente trabajan menos de 30 horas por semana en su trabajo único o principal.

Los datos sobre el empleo a tiempo parcial se calculan con la ayuda de una encuesta realizada a la población nacional regular. La encuesta se realiza en todo el país. Las siguientes categorías no están incluidas en la encuesta:

  • personas que viven en reservas y otros asentamientos aborígenes de las provincias
  • los miembros a jornada completa de las Fuerzas Armadas del Canadá
  • personas que viven en áreas remotas con muy baja densidad de población

La característica específica del cálculo de empleo en Canadá es que la encuesta laboral incluye a jóvenes de 15 años, en comparación con casi todos los demás países desarrollados, donde la población activa incluye a los ciudadanos mayores de 15 años.

Los datos presentados se ajustan estacionalmente.

Las lecturas del indicador deben interpretarse considerando el contexto. Si se analizan por separado, el aumento del empleo a tiempo parcial es un indicio de que el mercado laboral se encuentra en una etapa de crecimiento. Pero si el empleo a tiempo parcial aumenta a la vez que el empleo a tiempo completo disminuye, esto se considerará un factor negativo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio en el Empleo a Tiempo Parcial de Canadá (Canada Part-Time Employment Change)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
63.0 K
85.1 K
oct 2025
85.1 K
-45.6 K
sept 2025
-45.6 K
-59.7 K
ago 2025
-59.7 K
10.3 K
jul 2025
10.3 K
69.5 K
jun 2025
69.5 K
-48.8 K
may 2025
-48.8 K
-24.2 K
abr 2025
-24.2 K
29.5 K
mar 2025
29.5 K
20.8 K
feb 2025
20.8 K
40.9 K
ene 2025
40.9 K
31.8 K
dic 2024
33.5 K
-3.6 K
nov 2024
-3.6 K
-11.2 K
oct 2024
-11.2 K
-65.3 K
sept 2024
-65.3 K
65.7 K
ago 2024
65.7 K
-64.4 K
jul 2024
-64.4 K
1.9 K
jun 2024
1.9 K
62.4 K
may 2024
62.4 K
50.3 K
abr 2024
50.3 K
-1.6 K
mar 2024
-1.6 K
-29.9 K
feb 2024
-29.9 K
48.9 K
ene 2024
48.9 K
23.6 K
dic 2023
23.6 K
-34.7 K
nov 2023
-34.7 K
20.8 K
oct 2023
20.8 K
47.9 K
sept 2023
47.9 K
7.8 K
ago 2023
7.8 K
-8.1 K
jul 2023
-8.1 K
-49.8 K
jun 2023
-49.8 K
15.5 K
may 2023
15.5 K
47.6 K
abr 2023
47.6 K
15.9 K
mar 2023
15.9 K
-9.3 K
feb 2023
-9.3 K
28.9 K
ene 2023
28.9 K
19.5 K
dic 2022
19.5 K
-40.6 K
nov 2022
-40.6 K
-11.0 K
oct 2022
-11.0 K
15.4 K
sept 2022
15.4 K
37.5 K
ago 2022
37.5 K
-17.5 K
jul 2022
-17.5 K
-39.1 K
jun 2022
-39.1 K
-95.8 K
may 2022
-95.8 K
47.1 K
abr 2022
47.1 K
-20.3 K
mar 2022
-20.3 K
215.1 K
feb 2022
215.1 K
-117.4 K
ene 2022
-117.4 K
-67.7 K
dic 2021
-67.7 K
73.8 K
nov 2021
73.8 K
-5.2 K
oct 2021
-5.2 K
-36.5 K
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración