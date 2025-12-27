El Índice de Precios de Nueva Vivienda de Canadá m/m mide el cambio en los precios de venta de las casas nuevas en el mes reportado en comparación con el anterior. Las especificaciones detalladas pertenecientes a cada casa deben permanecer iguales entre dos periodos consecutivos (es decir, el cálculo excluye unidades de vivienda cuyo estado ha cambiado entre dos series de datos consecutivas).

El índice se calcula usando como base los resultados de una encuesta mensual realizadas a las empresas de construcción. La encuesta incluye tanto casas individuales, como casas adosadas. La encuesta recoge los precios de la vivienda en total, así como de la tierra y la estructura. Los precios de las casas incluyen el IVA provincial sobre los materiales cuando sea aplicable. No obstante, se excluyen el impuesto federal sobre bienes y servicios y el impuesto armonizado sobre las ventas.

Los valores se utilizan en el cálculo de algunos elementos del Índice de Precios al Consumidor. El Sistema de Cuentas Macroeconómicas de Canadá utiliza el NHPI para aplicar la inflación al valor del inventario nacional de viviendas.

El índice es de particular interés para la industria de bienes raíces en comparación con el mercado de reventa. La información mostrada se estructura rigurosamente usando criterios geográficos (según 27 áreas metropolitanas, que representan todas las provincias de Canadá) y es sensible a los cambios en la oferta y la demanda. El índice se considera un indicador avanzado del mercado de la vivienda de reventa (los apartamentos comprados para la reventa estarán disponibles en el mercado secundario a un precio más alto que el ofrecido por el constructor).

El crecimiento del índice indica un aumento en el nivel de actividad del mercado inmobiliario. Puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores: