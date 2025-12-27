CalendarioSecciones

Índice de Precios de Nueva Vivienda de Canadá m/m (Canada New Housing Price Index m/m)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Estadísticas de Canadá (Statistics Canada)
Sector:
Vivienda
Media 0.0% -0.2%
-0.4%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-0.2%
0.0%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Precios de Nueva Vivienda de Canadá m/m mide el cambio en los precios de venta de las casas nuevas en el mes reportado en comparación con el anterior. Las especificaciones detalladas pertenecientes a cada casa deben permanecer iguales entre dos periodos consecutivos (es decir, el cálculo excluye unidades de vivienda cuyo estado ha cambiado entre dos series de datos consecutivas).

El índice se calcula usando como base los resultados de una encuesta mensual realizadas a las empresas de construcción. La encuesta incluye tanto casas individuales, como casas adosadas. La encuesta recoge los precios de la vivienda en total, así como de la tierra y la estructura. Los precios de las casas incluyen el IVA provincial sobre los materiales cuando sea aplicable. No obstante, se excluyen el impuesto federal sobre bienes y servicios y el impuesto armonizado sobre las ventas.

Los valores se utilizan en el cálculo de algunos elementos del Índice de Precios al Consumidor. El Sistema de Cuentas Macroeconómicas de Canadá utiliza el NHPI para aplicar la inflación al valor del inventario nacional de viviendas.

El índice es de particular interés para la industria de bienes raíces en comparación con el mercado de reventa. La información mostrada se estructura rigurosamente usando criterios geográficos (según 27 áreas metropolitanas, que representan todas las provincias de Canadá) y es sensible a los cambios en la oferta y la demanda. El índice se considera un indicador avanzado del mercado de la vivienda de reventa (los apartamentos comprados para la reventa estarán disponibles en el mercado secundario a un precio más alto que el ofrecido por el constructor).

El crecimiento del índice indica un aumento en el nivel de actividad del mercado inmobiliario. Puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Nueva Vivienda de Canadá m/m (Canada New Housing Price Index m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
0.0%
-0.2%
-0.4%
oct 2025
-0.4%
-0.2%
-0.2%
sept 2025
-0.2%
0.0%
-0.3%
ago 2025
-0.3%
0.0%
-0.1%
jul 2025
-0.1%
0.0%
-0.2%
jun 2025
-0.2%
0.0%
-0.2%
may 2025
-0.2%
-0.2%
-0.4%
abr 2025
-0.4%
0.0%
0.0%
mar 2025
0.0%
0.0%
0.1%
feb 2025
0.1%
0.0%
-0.1%
ene 2025
-0.1%
0.0%
-0.1%
dic 2024
-0.1%
0.0%
0.1%
nov 2024
0.1%
-0.1%
-0.4%
oct 2024
-0.4%
0.1%
0.0%
sept 2024
0.0%
0.0%
0.0%
ago 2024
0.0%
0.0%
0.2%
jul 2024
0.2%
0.0%
-0.2%
jun 2024
-0.2%
0.2%
0.2%
may 2024
0.2%
0.0%
0.2%
abr 2024
0.2%
0.0%
0.0%
mar 2024
0.0%
0.0%
0.1%
feb 2024
0.1%
-0.1%
-0.1%
ene 2024
-0.1%
-0.1%
0.0%
dic 2023
0.0%
-0.1%
-0.2%
nov 2023
-0.2%
-0.1%
0.0%
oct 2023
0.0%
-0.1%
-0.2%
sept 2023
-0.2%
0.0%
0.1%
ago 2023
0.1%
0.0%
-0.1%
jul 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
jun 2023
0.1%
0.0%
0.1%
may 2023
0.1%
0.0%
-0.1%
abr 2023
-0.1%
-0.1%
0.0%
mar 2023
0.0%
-0.2%
-0.2%
feb 2023
-0.2%
-0.1%
-0.2%
ene 2023
-0.2%
-0.1%
0.0%
dic 2022
0.0%
-0.2%
-0.2%
nov 2022
-0.2%
-0.2%
-0.2%
oct 2022
-0.2%
0.0%
-0.1%
sept 2022
-0.1%
0.1%
0.1%
ago 2022
0.1%
0.2%
0.1%
jul 2022
0.1%
0.4%
0.2%
jun 2022
0.2%
0.4%
0.5%
may 2022
0.5%
0.8%
0.3%
abr 2022
0.3%
1.2%
1.2%
mar 2022
1.2%
0.7%
1.1%
feb 2022
1.1%
0.3%
0.9%
ene 2022
0.9%
0.5%
0.2%
dic 2021
0.2%
1.2%
0.8%
nov 2021
0.8%
1.4%
0.9%
oct 2021
0.9%
0.6%
0.4%
