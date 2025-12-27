La compra de valores extranjeros realizada por canadienses refleja el valor total de las acciones, bonos y valores del mercado monetario, emitidos fuera de Canadá y comprados por residentes canadienses en el mes reportado.

Las estadísticas de las transacciones internacionales cubren las operaciones entre todos los participantes de compras internacionales de valores. Los operadores pueden ser empresas, gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro y particulares.

Los datos para el cálculo de las estadísticas se recogen con la ayuda de encuestas. La información es recopilada por los intermediarios que actúan como brókeres o agentes para dichos valores negociados. En algunos casos, los agentes de la transacción (por ejemplo, los grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones) contratan por cuenta propia, sin recurrir a un intermediario. Esos agentes de transacción son encuestados directamente. En la actualidad, estos datos se recopilan mensualmente encuestando a 25 de estos grandes agentes de transacción. Asimismo, 15 agentes de transacción que comercian por cuenta propia, pero a menor escala, son encuestados de forma directa trimestralmente (los datos se extrapolan). Además, se encuestan 55 intermediarios de inversión.

Por un lado, la compra de valores extranjeros por parte de los canadienses aumenta la participación de los residentes de Canadá en el intercambio internacional de inversiones e indica el desarrollo de las relaciones económicas internacionales. Por otro lado, implica la salida de capital del país. Los residentes canadienses necesitan comprar divisa extranjera para pagar los valores extranjeros. Por lo tanto, un aumento en la compra de valores extranjeros por parte de los canadienses puede tener un impacto negativo en las cotizaciones del dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores: