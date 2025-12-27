CalendarioSecciones

Adquisición de Títulos Extranjeros por parte de Canadienses (Foreign Securities Purchases by Canadians)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Estadísticas de Canadá (Statistics Canada)
Sector:
Mercado
Baja $​-11.575 B
$​21.620 B
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
$​-11.575 B
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
La compra de valores extranjeros realizada por canadienses refleja el valor total de las acciones, bonos y valores del mercado monetario, emitidos fuera de Canadá y comprados por residentes canadienses en el mes reportado.

Las estadísticas de las transacciones internacionales cubren las operaciones entre todos los participantes de compras internacionales de valores. Los operadores pueden ser empresas, gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro y particulares.

Los datos para el cálculo de las estadísticas se recogen con la ayuda de encuestas. La información es recopilada por los intermediarios que actúan como brókeres o agentes para dichos valores negociados. En algunos casos, los agentes de la transacción (por ejemplo, los grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones) contratan por cuenta propia, sin recurrir a un intermediario. Esos agentes de transacción son encuestados directamente. En la actualidad, estos datos se recopilan mensualmente encuestando a 25 de estos grandes agentes de transacción. Asimismo, 15 agentes de transacción que comercian por cuenta propia, pero a menor escala, son encuestados de forma directa trimestralmente (los datos se extrapolan). Además, se encuestan 55 intermediarios de inversión.

Por un lado, la compra de valores extranjeros por parte de los canadienses aumenta la participación de los residentes de Canadá en el intercambio internacional de inversiones e indica el desarrollo de las relaciones económicas internacionales. Por otro lado, implica la salida de capital del país. Los residentes canadienses necesitan comprar divisa extranjera para pagar los valores extranjeros. Por lo tanto, un aumento en la compra de valores extranjeros por parte de los canadienses puede tener un impacto negativo en las cotizaciones del dólar canadiense.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
$​-11.575 B
$​21.620 B
sept 2025
$​22.120 B
$​18.786 B
ago 2025
$​19.507 B
$​17.364 B
jul 2025
$​17.413 B
$​9.043 B
jun 2025
$​9.042 B
$​13.455 B
may 2025
$​13.370 B
$​4.069 B
abr 2025
$​4.096 B
$​15.627 B
mar 2025
$​15.631 B
$​23.859 B
feb 2025
$​27.150 B
$​-3.004 B
ene 2025
$​-3.154 B
$​3.774 B
dic 2024
$​3.772 B
$​17.645 B
nov 2024
$​17.846 B
$​-2.650 B
oct 2024
$​-2.645 B
$​4.141 B
sept 2024
$​4.141 B
$​12.254 B
ago 2024
$​12.339 B
$​4.601 B
jul 2024
$​4.451 B
$​16.352 B
jun 2024
$​16.352 B
$​3.758 B
may 2024
$​3.857 B
$​0.675 B
abr 2024
$​0.002 B
$​35.612 B
mar 2024
$​35.612 B
$​24.157 B
feb 2024
$​24.189 B
$​-7.606 B
ene 2024
$​-7.594 B
$​29.399 B
dic 2023
$​29.399 B
$​12.381 B
nov 2023
$​12.525 B
$​-8.203 B
oct 2023
$​-8.202 B
$​9.604 B
sept 2023
$​11.604 B
$​14.753 B
ago 2023
$​14.943 B
$​5.117 B
jul 2023
$​2.614 B
$​14.443 B
jun 2023
$​14.443 B
$​-1.710 B
may 2023
$​-2.780 B
$​2.372 B
abr 2023
$​2.367 B
$​-5.589 B
mar 2023
$​-5.589 B
$​-1.618 B
feb 2023
$​-1.606 B
$​-16.178 B
ene 2023
$​-16.178 B
$​-2.287 B
dic 2022
$​-2.287 B
$​14.659 B
nov 2022
$​14.125 B
$​-1.674 B
oct 2022
$​-1.674 B
$​10.402 B
sept 2022
$​9.564 B
$​-1.482 B
ago 2022
$​-1.407 B
$​4.286 B
jul 2022
$​4.303 B
$​-14.573 B
jun 2022
$​-12.301 B
$​0.832 B
may 2022
$​0.573 B
$​29.204 B
abr 2022
$​29.204 B
$​-25.184 B
mar 2022
$​-23.983 B
$​-9.914 B
feb 2022
$​-9.681 B
$​-11.441 B
ene 2022
$​-14.417 B
$​21.285 B
dic 2021
$​21.285 B
$​17.614 B
nov 2021
$​17.518 B
$​5.408 B
oct 2021
$​5.410 B
$​17.160 B
sept 2021
$​17.185 B
$​15.164 B
