CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Importaciones de Canadá (Canada Imports)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Estadísticas de Canadá (Statistics Canada)
Sector:
Comercio
Baja $​64.078 B
$​66.831 B
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
$​64.078 B
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Las Importaciones de Canadá muestran el valor en dólares estadounidenses de los bienes importados en el mes reportado. El cálculo en dólares del valor de la importación ofrece una comparación adecuada de las importaciones de Canadá desde otros países y una valoración correcta de las estadísticas comerciales. Los economistas utilizan el indicador para valorar la estructura e intensidad de los flujos comerciales.

Cuando se importan más bienes y servicios que los exportados, se forma un déficit comercial. Para los países con economías altamente desarrolladas, tales como Canadá, indica que la producción intensiva en mano de obra se transfiere al extranjero, lo que limita la inflación y mantiene un alto nivel de vida. En estos casos, el déficit comercial está cubierto por otros métodos de interacción económica, por ejemplo, mediante la emisión de instrumentos de deuda.

Por lo tanto, el cambio en el volumen de las importaciones es un factor importante en la valoración de la situación económica. Este indicador es un componente significativo del PIB del país.

Sin embargo, la influencia de las importaciones en las cotizaciones del dólar canadiense es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Generalmente, los residentes de Canadá necesitan vender dólares canadienses y comprar divisas extranjeras para pagar al proveedor por la entrega del producto importado. Por lo tanto, un fuerte aumento en el volumen de las importaciones puede afectar negativamente a las cotizaciones del dólar canadiense. No obstante, el efecto de este componente de la balanza comercial sobre la volatilidad del dólar canadiense suele ser de corto plazo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Importaciones de Canadá (Canada Imports)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
$​64.078 B
$​66.831 B
ago 2025
$​66.908 B
$​66.279 B
jul 2025
$​66.798 B
$​67.285 B
jun 2025
$​67.604 B
$​66.688 B
may 2025
$​66.664 B
$​67.721 B
abr 2025
$​67.581 B
$​70.013 B
mar 2025
$​70.401 B
$​71.443 B
feb 2025
$​71.633 B
$​71.083 B
ene 2025
$​70.492 B
$​68.933 B
dic 2024
$​68.755 B
$​67.183 B
nov 2024
$​66.429 B
$​65.226 B
oct 2024
$​65.141 B
$​64.822 B
sept 2024
$​65.145 B
$​65.427 B
ago 2024
$​65.408 B
$​65.223 B
jul 2024
$​64.974 B
$​66.097 B
jun 2024
$​66.011 B
$​64.802 B
may 2024
$​64.372 B
$​65.431 B
abr 2024
$​65.495 B
$​64.797 B
mar 2024
$​64.840 B
$​65.621 B
feb 2024
$​65.233 B
$​62.370 B
ene 2024
$​61.789 B
$​64.235 B
dic 2023
$​64.385 B
$​64.267 B
nov 2023
$​64.172 B
$​62.970 B
oct 2023
$​63.013 B
$​64.810 B
sept 2023
$​64.991 B
$​64.329 B
ago 2023
$​63.839 B
$​61.499 B
jul 2023
$​61.404 B
$​64.887 B
jun 2023
$​64.428 B
$​64.734 B
may 2023
$​64.968 B
$​63.067 B
abr 2023
$​62.908 B
$​63.013 B
mar 2023
$​62.591 B
$​64.483 B
feb 2023
$​64.611 B
$​65.454 B
ene 2023
$​65.101 B
$​63.130 B
dic 2022
$​63.127 B
$​63.965 B
nov 2022
$​64.413 B
$​65.763 B
oct 2022
$​65.823 B
$​65.435 B
sept 2022
$​65.228 B
$​64.937 B
ago 2022
$​63.864 B
$​64.973 B
jul 2022
$​64.198 B
$​65.345 B
jun 2022
$​64.858 B
$​63.793 B
may 2022
$​63.112 B
$​63.538 B
abr 2022
$​62.811 B
$​61.667 B
mar 2022
$​61.143 B
$​56.758 B
feb 2022
$​56.083 B
$​54.002 B
ene 2022
$​54.000 B
$​58.298 B
dic 2021
$​57.749 B
$​55.681 B
nov 2021
$​55.439 B
$​54.156 B
oct 2021
$​54.090 B
$​51.387 B
sept 2021
$​51.140 B
$​52.750 B
ago 2021
$​52.506 B
$​53.277 B
1234
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración