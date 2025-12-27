Las Importaciones de Canadá muestran el valor en dólares estadounidenses de los bienes importados en el mes reportado. El cálculo en dólares del valor de la importación ofrece una comparación adecuada de las importaciones de Canadá desde otros países y una valoración correcta de las estadísticas comerciales. Los economistas utilizan el indicador para valorar la estructura e intensidad de los flujos comerciales.

Cuando se importan más bienes y servicios que los exportados, se forma un déficit comercial. Para los países con economías altamente desarrolladas, tales como Canadá, indica que la producción intensiva en mano de obra se transfiere al extranjero, lo que limita la inflación y mantiene un alto nivel de vida. En estos casos, el déficit comercial está cubierto por otros métodos de interacción económica, por ejemplo, mediante la emisión de instrumentos de deuda.

Por lo tanto, el cambio en el volumen de las importaciones es un factor importante en la valoración de la situación económica. Este indicador es un componente significativo del PIB del país.

Sin embargo, la influencia de las importaciones en las cotizaciones del dólar canadiense es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Generalmente, los residentes de Canadá necesitan vender dólares canadienses y comprar divisas extranjeras para pagar al proveedor por la entrega del producto importado. Por lo tanto, un fuerte aumento en el volumen de las importaciones puede afectar negativamente a las cotizaciones del dólar canadiense. No obstante, el efecto de este componente de la balanza comercial sobre la volatilidad del dólar canadiense suele ser de corto plazo.

Gráfico de los últimos valores: