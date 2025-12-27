Las Ventas Minoristas de Canadá m/m miden los cambios en el valor de los bienes vendidos en tiendas minoristas (en términos monetarios) en el mes especificado en comparación con el mes anterior. El indicador se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a tiendas minoristas de diferentes tipos y tamaños. El cálculo incluye grandes supermercados y pequeñas tiendas, además de las ventas minoristas de comercio electrónico, consideradas por separado. El cálculo no incluye operadores de máquinas expendedoras, distribuidores de combustible y otros establecimientos de venta directa. El índice calculado se ajusta estacionalmente, puesto que algunos meses se consideran periodos pico en términos de ventas minoristas.

Los datos de las ventas minoristas representan un indicador mensual clave del comportamiento del consumidor en Canadá. También es un componente importante del PIB. El Banco de Canadá tiene en cuenta este indicador al adoptar la decisión sobre la tasa de interés. Las empresas usan el índice de ventas minoristas para monitorear la eficiencia operativa y preparar estrategias de inversión.

La publicación del informe de ventas minoristas puede afectar a las cotizaciones del dólar canadiense. Un descenso en el crecimiento de las ventas minoristas muestra que los consumidores han reducido su nivel de gasto. Esto puede conllevar una disminución de la actividad económica y tener un efecto negativo en el dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores: