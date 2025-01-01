La Declaración sobre Tasas del Banco de Canadá contiene la decisión sobre la tasa de interés, junto con una breve explicación de los factores que influyen en dicha decisión. Se publica ocho veces al año y es uno de los eventos más importantes que influyen en las cotizaciones del dólar canadiense.

La Decisión sobre la Tasa de Interés es adoptada por el Consejo de Gobierno del BoC. El Consejo de Gobierno toma la decisión utilizando la información ofrecida por el Comité de Revisión de Política Monetaria y los cuatro departamentos económicos del Banco (responsables de analizar la situación económica de Canadá, la economía internacional, la estabilidad financiera y los mercados financieros). Asimismo, el Consejo utiliza series de datos proporcionadas por Statistics Canada.

El proceso de toma de decisiones comprende cinco etapas. En primer lugar, todos los comités y departamentos mencionados anteriormente presentan una proyección sobre la situación actual y las perspectivas del sistema financiero del país. La principal sesión informativa tiene lugar en la etapa 2, donde se discute la información obtenida. A continuación, el Consejo de Gobierno recibe las recomendaciones finales sobre política monetaria de los departamentos del BoC, después de lo cual, comienzan las discusiones internas. Una vez el BoC ha tomado una decisión, anuncia una conferencia de prensa y publica el informe sobre la tasa de interés.

Dependiendo de las condiciones inflacionarias, el BoC puede elevar la tasa de interés (si la inflación es demasiado alta), reducirla (en caso de deflación) o dejarla sin cambios (si la inflación se mantiene en el nivel objetivo). La tasa de interés es la principal herramienta para regular la inflación, y es implementada por el Banco de Canadá.

Los cambios en el interés provocan una volatilidad a corto plazo del dólar canadiense. El aumento en la tasa de interés se considera positivo para la divisa nacional.