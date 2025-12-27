El Producto Interior Bruto (PIB) de Canadá m/m muestra el cambio del valor total de todos los bienes y servicios producidos en todos los sectores de la economía en Canadá, en el mes actual en comparación con el anterior. El PIB de Canadá se calcula usando los precios de los compradores y representa la suma del valor agregado bruto creado por todos los fabricantes residentes en Canadá. En el cálculo del PIB se incluye cualquier impuesto sobre los productos. Los subsidios a la empresa no incluidos en los costes de producción, se excluyen del cálculo.

El PIB toma como base la estimación monetaria del valor de los bienes, por lo tanto, debe ajustarse según la inflación. Dependiendo de si el ajuste es aplicado o no, el PIB puede ser real y nominal. El PIB nominal no tiene en cuenta la inflación y la deflación, por eso es difícil medir el cambio de un indicador basado en el valor nominal. El PIB real muestra el efecto de la inflación y permite comparar sin fisuras la actividad económica en periodos largos (por ejemplo, reflejando el cambio en el PIB en relación con el año o el trimestre anterior en tanto por ciento). Con este propósito, el deflactor del PIB es incluido en la fórmula de cálculo.

El cálculo del PIB incluye datos sobre la actividad de 192 industrias (para garantizar que la información sea suficientemente específica).

El PIB se utiliza generalmente como un indicador del estado de la economía y del nivel de vida nacionales. Su aumento se interpreta como un fortalecimiento de la economía, mientras que su declive muestra un debilitamiento de la misma. Por lo tanto, el crecimiento del PIB puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar canadiense.

