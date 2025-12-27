CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Cambio de Empleo de Canadá (Canada Employment Change)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Estadísticas de Canadá (Statistics Canada)
Sector:
Laboral
Media 53.6 K 4.6 K
66.6 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
43.9 K
53.6 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Cambio en el Empleo en Canadá muestra el cambio en el número de personas que tienen empleos a tiempo completo o tiempo parcial, en el mes reportado. El cálculo del empleo a tiempo parcial incluye a las personas que generalmente trabajan menos de 30 horas por semana, el cálculo del empleo a tiempo completo incluye a las personas que trabajan más de 30 semanales.

Los datos sobre el empleo a tiempo completo se calculan con la ayuda de una encuesta realizada a la población nacional regular. La encuesta se realiza en todo el país. Las siguientes categorías no están incluidas en la encuesta:

  • personas que viven en reservas y otros asentamientos aborígenes de las provincias
  • los miembros a jornada completa de las Fuerzas Armadas del Canadá
  • personas que viven en áreas remotas con muy baja densidad de población

La característica específica del cálculo de empleo en Canadá es que la encuesta laboral incluye a jóvenes de 15 años, en comparación con casi todos los demás países desarrollados, donde la población activa incluye a los ciudadanos mayores de 15 años.

Los datos presentados se ajustan estacionalmente.

Las lecturas del indicador deben interpretarse considerando el contexto. El crecimiento del empleo a tiempo completo se considera un factor favorable para el desarrollo de la economía nacional.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio de Empleo de Canadá (Canada Employment Change)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
53.6 K
4.6 K
66.6 K
oct 2025
66.6 K
112.1 K
60.4 K
sept 2025
60.4 K
-31.6 K
-65.5 K
ago 2025
-65.5 K
-77.4 K
-40.8 K
jul 2025
-40.8 K
70.0 K
83.1 K
jun 2025
83.1 K
-37.5 K
8.8 K
may 2025
8.8 K
42.7 K
7.4 K
abr 2025
7.4 K
20.2 K
-32.6 K
mar 2025
-32.6 K
-34.7 K
1.1 K
feb 2025
1.1 K
25.8 K
76.0 K
ene 2025
76.0 K
49.3 K
91.0 K
dic 2024
90.9 K
14.2 K
50.5 K
nov 2024
50.5 K
13.5 K
14.5 K
oct 2024
14.5 K
17.8 K
46.7 K
sept 2024
46.7 K
8.6 K
22.1 K
ago 2024
22.1 K
8.0 K
-2.8 K
jul 2024
-2.8 K
18.2 K
-1.4 K
jun 2024
-1.4 K
23.0 K
26.7 K
may 2024
26.7 K
46.1 K
90.4 K
abr 2024
90.4 K
22.6 K
-2.2 K
mar 2024
-2.2 K
30.6 K
40.7 K
feb 2024
40.7 K
33.3 K
37.3 K
ene 2024
37.3 K
34.7 K
0.1 K
dic 2023
0.1 K
53.9 K
24.9 K
nov 2023
24.9 K
-3.8 K
17.5 K
oct 2023
17.5 K
-4.2 K
63.8 K
sept 2023
63.8 K
0.5 K
39.9 K
ago 2023
39.9 K
7.2 K
-6.4 K
jul 2023
-6.4 K
7.1 K
59.9 K
jun 2023
59.9 K
3.2 K
-17.3 K
may 2023
-17.3 K
1.1 K
41.4 K
abr 2023
41.4 K
-1.2 K
34.7 K
mar 2023
34.7 K
-4.2 K
21.8 K
feb 2023
21.8 K
-9.1 K
150.0 K
ene 2023
150.0 K
-10.7 K
104.0 K
dic 2022
104.0 K
-5.2 K
10.1 K
nov 2022
10.1 K
6.0 K
108.3 K
oct 2022
108.3 K
20.0 K
21.1 K
sept 2022
21.1 K
13.6 K
-39.7 K
ago 2022
-39.7 K
-8.8 K
-30.6 K
jul 2022
-30.6 K
-20.2 K
-43.2 K
jun 2022
-43.2 K
-11.3 K
39.8 K
may 2022
39.8 K
5.6 K
15.3 K
abr 2022
15.3 K
10.8 K
72.5 K
mar 2022
72.5 K
6.5 K
336.6 K
feb 2022
336.6 K
9.2 K
-200.1 K
ene 2022
-200.1 K
3.9 K
54.7 K
dic 2021
54.7 K
-23.5 K
153.7 K
nov 2021
153.7 K
-22.8 K
31.2 K
oct 2021
31.2 K
19.3 K
157.1 K
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración