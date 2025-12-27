La Tasa de Desempleo de Canadá muestra el porcentaje de trabajadores desempleados en relación con la fuerza de trabajo civil total. Se considera desempleadas a aquellas personas sin trabajo que han estado buscando empleo activamente en las últimas cuatro semanas.

Los datos de desempleo se calculan con la ayuda de una encuesta realizada a la población nacional normal. La encuesta se realiza en todo el país. Las siguientes categorías no están incluidas en la encuesta:

personas que viven en reservas y otros asentamientos aborígenes de las provincias.

los miembros a jornada completa de las Fuerzas Armadas del Canadá

personas que viven en áreas remotas con muy baja densidad de población.

La característica específica del cálculo de desempleo en Canadá es que la encuesta laboral incluye a jóvenes de 15 años, en comparación con casi todos los demás países desarrollados, donde la población activa incluye a los ciudadanos mayores de 15 años. La metodología de cálculo en Canadá también incluye el cálculo de los anuncios de búsqueda de empleo en la prensa y en los portales de Internet, mientras que en EE.UU. y Europa, solo las personas registradas oficialmente en organismos estatales se consideran oficialmente desempleadas.

Los datos presentados se ajustan estacionalmente.

La tasa de desempleo es el principal indicador del estado del mercado laboral y uno de los indicadores clave del desarrollo económico del país. El aumento del desempleo se considera un indicador avanzado de la disminución de la actividad del consumidor. El Banco de Canadá usa los datos del desempleo al preparar estimaciones y pronóstico. Asimismo, la tasa de desempleo influye en la decisión sobre la tasa de interés del BoC. Cuanto más baja sea la tasa de desempleo, más positivo será su efecto en las cotizaciones del dólar canadiense.

