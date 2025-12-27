CalendarioSecciones

Permisos de Construcción de Canadá m/m (Canada Building Permits m/m)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Estadísticas de Canadá (Statistics Canada)
Sector:
Negocios
Media 14.9% 5.3%
5.9%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
8.5%
14.9%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Los Permisos de Construcción de Canadá m/m miden el cambio en el número de permisos emitidos por los ayuntamientos canadienses para nuevos proyectos de construcción. El indicador mide el cambio en el mes reportado comparado con el mes anterior.

El cálculo del indicador incluye el sector residencial, la construcción de edificios no residenciales y las construcciones de ingeniería no residenciales (puentes, pasos elevados, etc.).

Los datos para el cálculo de las estadísticas se obtienen de una encuesta realizada a los ayuntamientos canadienses que emiten los permisos. El número de municipios actualmente encuestados es de aproximadamente 2,400, representando a todas las provincias y territorios de Canadá. Los datos de los indicadores se ajustan estacionalmente, puesto que el sector de la construcción es sensible a los cambios estacionales y a los diferentes territorios.

Se trata de un indicador avanzado de la industria de la construcción de Canadá. Las estadísticas sobre los permisos de construcción ofrecen datos de origen para calcular los costes de la construcción y valorar el capital fijo neto en el país trimestral y anualmente. Los analistas consideran que el aumento de los valores es positivo para el sector de la construcción y las industrias relacionadas (como la producción de materiales de construcción, el sector de créditos hipotecarios, el mercado laboral, etc.).

El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Permisos de Construcción de Canadá m/m (Canada Building Permits m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
14.9%
5.3%
5.9%
sept 2025
4.5%
-4.3%
-4.0%
ago 2025
-1.2%
1.5%
-1.1%
jul 2025
-0.1%
-0.4%
-9.5%
jun 2025
-9.0%
4.7%
12.8%
may 2025
12.0%
2.6%
-6.8%
abr 2025
-6.6%
-0.9%
-5.3%
mar 2025
-4.1%
-14.0%
4.9%
feb 2025
2.9%
-28.2%
-4.3%
ene 2025
-3.2%
-5.1%
11.6%
dic 2024
11.0%
0.8%
-5.6%
nov 2024
-5.9%
-15.0%
-4.1%
oct 2024
-3.1%
-5.9%
11.5%
sept 2024
11.5%
-4.5%
-6.3%
ago 2024
-7.0%
-0.3%
20.8%
jul 2024
22.1%
6.8%
-13.0%
jun 2024
-13.9%
5.4%
-12.7%
may 2024
-12.2%
2.0%
23.4%
abr 2024
20.5%
-1.3%
-12.3%
mar 2024
-11.7%
-9.6%
8.9%
feb 2024
9.3%
-1.7%
12.9%
ene 2024
13.5%
5.6%
-11.5%
dic 2023
-14.0%
-1.7%
-5.0%
nov 2023
-3.9%
3.1%
3.0%
oct 2023
2.3%
0.4%
-8.1%
sept 2023
-6.5%
-2.1%
4.3%
ago 2023
3.4%
-2.0%
-3.8%
jul 2023
-1.5%
8.7%
7.5%
jun 2023
6.1%
-6.8%
12.6%
may 2023
10.5%
-2.4%
-21.0%
abr 2023
-18.8%
0.5%
12.3%
mar 2023
11.3%
-4.7%
5.5%
feb 2023
8.6%
1.6%
-3.7%
ene 2023
-4.0%
3.8%
-7.7%
dic 2022
-7.3%
-2.2%
14.9%
nov 2022
14.1%
3.7%
-5.3%
oct 2022
-1.4%
-2.0%
-18.2%
sept 2022
-17.5%
-0.3%
12.0%
ago 2022
11.9%
-0.8%
-7.3%
jul 2022
-6.6%
2.2%
-0.6%
jun 2022
-1.5%
-0.7%
1.6%
may 2022
2.3%
-3.8%
-1.0%
abr 2022
-0.6%
6.1%
-6.3%
mar 2022
-9.3%
6.0%
24.6%
feb 2022
21.0%
0.2%
-8.2%
ene 2022
-8.8%
0.1%
-2.3%
dic 2021
-1.9%
0.1%
7.6%
nov 2021
6.8%
-0.5%
2.4%
oct 2021
1.3%
0.7%
4.1%
sept 2021
4.3%
0.0%
-2.0%
12345
