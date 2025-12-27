Los Permisos de Construcción de Canadá m/m miden el cambio en el número de permisos emitidos por los ayuntamientos canadienses para nuevos proyectos de construcción. El indicador mide el cambio en el mes reportado comparado con el mes anterior.

El cálculo del indicador incluye el sector residencial, la construcción de edificios no residenciales y las construcciones de ingeniería no residenciales (puentes, pasos elevados, etc.).

Los datos para el cálculo de las estadísticas se obtienen de una encuesta realizada a los ayuntamientos canadienses que emiten los permisos. El número de municipios actualmente encuestados es de aproximadamente 2,400, representando a todas las provincias y territorios de Canadá. Los datos de los indicadores se ajustan estacionalmente, puesto que el sector de la construcción es sensible a los cambios estacionales y a los diferentes territorios.

Se trata de un indicador avanzado de la industria de la construcción de Canadá. Las estadísticas sobre los permisos de construcción ofrecen datos de origen para calcular los costes de la construcción y valorar el capital fijo neto en el país trimestral y anualmente. Los analistas consideran que el aumento de los valores es positivo para el sector de la construcción y las industrias relacionadas (como la producción de materiales de construcción, el sector de créditos hipotecarios, el mercado laboral, etc.).

El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar canadiense.

