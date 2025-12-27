Las Exportaciones de Canadá muestran el valor de los bienes vendidos por residentes a no residentes, expresados ​​en dólares canadienses. El cálculo en dólares del valor de la exportación ofrece una comparación adecuada de las exportaciones de Canadá con otros países y una valoración correcta de las estadísticas comerciales. Los economistas utilizan el indicador para valorar la estructura e intensidad de los flujos comerciales.

Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.

Entre las principales exportaciones de Canadá se encuentran las materias primas, incluido el petróleo. Por lo tanto, el cambio en el volumen de las exportaciones es un factor importante en la valoración de la situación económica. Este indicador es un componente importante del PIB del país.

No obstante, la influencia de las exportaciones en las cotizaciones del dólar canadiense es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, el país comienza a exportar más para crear empleos. Los no residentes deben comprar dólares canadienses para pagar a los proveedores por la entrega del producto exportado. Por lo tanto, el aumento de las exportaciones puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores: