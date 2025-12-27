El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Común muestra el cambio en los precios de los 55 componentes incluidos en el cálculo del IPC. El cambio en comparación con el mes anterior se calcula en tanto por ciento. El índice evalúa una cesta de varios grupos de bienes y servicios que representan la mayor parte de los gastos de los hogares. El IPC Común es uno de los indicadores clave del sentimiento del consumidor y la inflación nacional. El crecimiento del IPC Común se considera positivo para las cotizaciones del dólar canadiense.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "IPC Común de Canadá a/a (Canada Common CPI y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).