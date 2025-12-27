Calendario económico
Ganancias Empresariales de Canadá t/t (Canada Corporate Profits q/q)
|Baja
|3.8%
|
-2.4%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
3.8%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Ganancias Empresariales de Canadá t/t miden el cambio en los beneficios obtenidos por las corporaciones canadienses antes de aplicarse los impuestos, en el trimestre especificado en comparación con el anterior. Se calcula usando como base los informes financieros trimestrales de las empresas canadienses y, además, refleja las estadísticas compiladas por los organismos estadísticos estatales. Los beneficios generales obtenidos por las compañías se estiman usando como base los datos públicos sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos de las compañías.
El cálculo de los beneficios corporativos de Canadá tiene dos objetivos generales. El primero es medir la estabilidad financiera y el rendimiento de las empresas por sectores industriales. La economía canadiense se divide en sectores que incluyen las corporaciones financieras, las corporaciones no financieras, el sector público, hogares e instituciones sin ánimo de lucro. Los datos de su rendimiento muestran tendencias en la creación y distribución de la riqueza, así como en la financiación de la actividad económica. El beneficio corporativo muestra la actividad a medio plazo de la industria canadiense y también ofrece información importante para los inversores.
El segundo amplio objetivo es ofrecer información para valorar la balanza de pagos del país y los recursos financieros que circulan en la economía.
El interés sobre los fondos prestados queda excluido del cálculo.
El incremento de las ganancias corporativas puede verse como positivo para el dólar canadiense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ganancias Empresariales de Canadá t/t (Canada Corporate Profits q/q)".
