El Índice de Precios de Materias Primas (RMPI) de Canadá a/a mide el cambio en los precios de las materias primas compradas por los fabricantes en el mes especificado en comparación con el mismo mes del año anterior. A diferencia del Índice de Precios del Producto Industrial, el RMPI incluye posiciones de compra producidas fuera de Canadá. El cálculo abarca todos los costes en los que incurren los compradores para llevar un cierto producto a la puerta del establecimiento, incluyendo el transporte, los impuestos netos pagados y los derechos de aduana. Los precios de las materias primas incluyen los costes energéticos.

El RMPI se calcula usando como base los siguientes datos: el 79% de los datos proviene de fuentes administrativas, el 18% de los datos se recopila por encuesta directa y el 3% restante son precios condicionales (aquellos para los que no se han podido recopilar datos reales, por cualquier motivo).

El RMPI se publica junto con otro índice importante, el IPPI, que satisface muchas de las mismas necesidades de los analistas. El indicador muestra el movimiento de los precios de un grupo de productos primarios para la producción de las manufacturas de Canadá.

El indicador demuestra el nivel de inflación. Es un indicador avanzado de la actividad de la producción a corto plazo. Asimismo, el índice de precios de las materias primas es un indicador importante de los precios al consumidor en el mercado canadiense: un aumento en los costes de los fabricantes dará lugar al aumento de los precios de los productos finales.

El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar canadiense.

