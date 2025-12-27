Calendario económico
Índice de Precios de Materias Primas (RMPI) de Canadá a/a (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)
|Baja
|6.4%
|1.8%
|
5.8%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|2.5%
|
6.4%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios de Materias Primas (RMPI) de Canadá a/a mide el cambio en los precios de las materias primas compradas por los fabricantes en el mes especificado en comparación con el mismo mes del año anterior. A diferencia del Índice de Precios del Producto Industrial, el RMPI incluye posiciones de compra producidas fuera de Canadá. El cálculo abarca todos los costes en los que incurren los compradores para llevar un cierto producto a la puerta del establecimiento, incluyendo el transporte, los impuestos netos pagados y los derechos de aduana. Los precios de las materias primas incluyen los costes energéticos.
El RMPI se calcula usando como base los siguientes datos: el 79% de los datos proviene de fuentes administrativas, el 18% de los datos se recopila por encuesta directa y el 3% restante son precios condicionales (aquellos para los que no se han podido recopilar datos reales, por cualquier motivo).
El RMPI se publica junto con otro índice importante, el IPPI, que satisface muchas de las mismas necesidades de los analistas. El indicador muestra el movimiento de los precios de un grupo de productos primarios para la producción de las manufacturas de Canadá.
El indicador demuestra el nivel de inflación. Es un indicador avanzado de la actividad de la producción a corto plazo. Asimismo, el índice de precios de las materias primas es un indicador importante de los precios al consumidor en el mercado canadiense: un aumento en los costes de los fabricantes dará lugar al aumento de los precios de los productos finales.
El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar canadiense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Materias Primas (RMPI) de Canadá a/a (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress