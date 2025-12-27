El Banco de Canadá anuncia las decisiones sobre la tasa de interés ocho veces al año. Es uno de los eventos más importantes que influyen en las cotizaciones del dólar canadiense. La Decisión sobre la Tasa de Interés es adoptada por el Consejo de Gobierno del BoC. El Consejo de Gobierno toma la decisión utilizando la información ofrecida por el Comité de Revisión de Política Monetaria y los cuatro departamentos económicos del Banco (responsables de analizar la situación económica de Canadá, la economía internacional, la estabilidad financiera y los mercados financieros). Asimismo, el Consejo utiliza series de datos proporcionadas por Statistics Canada.

El proceso de toma de decisiones comprende cinco etapas.

La presentación de la proyección del personal comprende un escenario base o escenario más probable, una serie de riesgos clave y escenarios alternativos (dos semanas antes de la decisión sobre la tasa de interés).

El Informe Principal ve la luz una semana después de la presentación de la proyección del personal. Las discusiones informativas incluyen desarrollos monetarios y económicos, proyecciones comerciales y problemas actuales del proceso inflacionario. Los miembros de todos los comités y departamentos del BoC toman parte en la reunión informativa principal.

Recomendaciones Finales sobre la Política (dos días después de la reunión informativa principal). Las recomendaciones son presentadas por un miembro senior del Departamento de Análisis Económico Canadiense o del Departamento de Análisis Económico Internacional.

La etapa de Deliberación y Discusión empieza el mismo día que la presentación de las recomendaciones finales sobre la política. Solo los miembros del Consejo de Gobierno del BoC participan en la discusión. Esta etapa dura dos días.

Publicación y Comunicación (publicación del comunicado de prensa sobre la tasa de interés del BoC).

Dependiendo de las condiciones inflacionarias, el BoC puede elevar la tasa de interés (si la inflación es demasiado alta), reducirla (en caso de deflación) o dejarla sin cambios (si la inflación se mantiene en el nivel objetivo). La tasa de interés es la principal herramienta para regular la inflación, y es implementada por el Banco de Canadá.

Los cambios en el interés provocan una volatilidad a corto plazo del dólar canadiense. El aumento en la tasa de interés se considera positivo para la divisa nacional.

