Calendario económico
Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Ivey (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))
|Media
|48.4
|54.7
|
52.4
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Ivey (Ivey PMI) muestra la actividad económica en el último mes, calculada por la Ivey School of Business.
El indicador se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a gerentes de compras en las empresas del sector público y privado. La encuesta implica a representantes de varios cientos de compañías elegidas según su campo de actividad y ubicación geográfica. Los encuestados responden a preguntas sobre compras, empleo, suministros y precios en su sector, caracterizando si han mejorado, empeorado o no han cambiado durante el mes reportado. Las respuestas a las preguntas no contienen evaluaciones cuantitativas: los encuestados caracterizan las actividades con los términos "más alto", "más bajo" o "sin cambios", en comparación con el mes anterior.
Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa.
El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.
El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector de la manufactura. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento del índice indica cambios favorables en las condiciones del mercado y puede considerarse positivo para el dólar canadiense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Ivey (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
