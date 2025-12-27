CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Ivey (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
Ivey Business School
Sector:
Negocios
Media 48.4 54.7
52.4
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Ivey (Ivey PMI) muestra la actividad económica en el último mes, calculada por la Ivey School of Business.

El indicador se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a gerentes de compras en las empresas del sector público y privado. La encuesta implica a representantes de varios cientos de compañías elegidas según su campo de actividad y ubicación geográfica. Los encuestados responden a preguntas sobre compras, empleo, suministros y precios en su sector, caracterizando si han mejorado, empeorado o no han cambiado durante el mes reportado. Las respuestas a las preguntas no contienen evaluaciones cuantitativas: los encuestados caracterizan las actividades con los términos "más alto", "más bajo" o "sin cambios", en comparación con el mes anterior.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa.

El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector de la manufactura. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento del índice indica cambios favorables en las condiciones del mercado y puede considerarse positivo para el dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Ivey (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
48.4
54.7
52.4
oct 2025
52.4
54.2
59.8
sept 2025
59.8
52.2
50.1
ago 2025
50.1
54.0
55.8
jul 2025
55.8
52.7
53.3
jun 2025
53.3
51.4
48.9
may 2025
48.9
52.4
47.9
abr 2025
47.9
51.8
51.3
mar 2025
51.3
55.4
55.3
feb 2025
55.3
48.5
47.1
ene 2025
47.1
52.9
54.7
dic 2024
54.7
52.1
52.3
nov 2024
52.3
51.5
52.0
oct 2024
52.0
53.7
53.1
sept 2024
53.1
56.4
48.2
ago 2024
48.2
57.9
57.6
jul 2024
57.6
56.5
62.5
jun 2024
62.5
54.0
52.0
may 2024
52.0
58.8
63.0
abr 2024
63.0
53.9
57.5
mar 2024
57.5
52.1
53.9
feb 2024
53.9
56.4
56.5
ene 2024
56.5
55.5
56.3
dic 2023
56.3
54.0
54.7
nov 2023
54.7
53.2
53.4
oct 2023
53.4
53.2
53.1
sept 2023
53.1
51.8
53.5
ago 2023
53.5
52.1
48.6
jul 2023
48.6
52.7
50.2
jun 2023
50.2
53.5
53.5
may 2023
53.5
54.2
56.8
abr 2023
56.8
54.8
58.2
mar 2023
58.2
56.1
51.6
feb 2023
51.6
57.7
60.1
ene 2023
60.1
55.2
49.3
dic 2022
33.4
60.9
51.4
nov 2022
51.4
61.3
50.1
oct 2022
50.1
61.3
59.5
sept 2022
59.5
60.9
60.9
ago 2022
60.9
61.1
49.6
jul 2022
49.6
61.7
62.2
jun 2022
62.2
61.2
72.0
may 2022
72.0
61.0
66.3
abr 2022
66.3
67.6
74.2
mar 2022
74.2
55.7
60.6
feb 2022
60.6
47.8
50.7
ene 2022
50.7
63.2
45.0
dic 2021
45.0
64.0
61.2
nov 2021
61.2
63.8
59.3
oct 2021
59.3
62.7
70.4
