El Deflactor Implícito del Producto Interior Bruto (PIB) de Canadá t/t muestra el cambio en los precios de bienes y servicios incluidos en el cálculo del PIB, en un trimestre comparado con el trimestre anterior.

Este indicador de la inflación permite valorar la dependencia del cambio del PIB con respecto al cambio del nivel de precios para el periodo actual. A la hora de calcular el PIB, el ajuste por inflación permite realizar una estimación correcta de los cambios reales en la producción de bienes y servicios. Los valores del periodo actual y anterior no se pueden comparar correctamente sin este índice.

El índice se calcula como la relación entre el PIB nominal (expresado en los precios de mercado del año en curso) y el PIB real (en el precio del año base) multiplicado por 100.

El deflactor del PIB es distinto de los demás indicadores de inflación (como el IPC) en varios puntos.

Además del gasto del consumidor, incluye el gasto gubernamental y comercial.

El IPC se calcula dependiendo de la cesta de consumo estática del año base, mientras que el deflactor del PIB no se relaciona con una lista fija de bienes y servicios producidos, sino que considera todo lo que se produce en el país para el periodo actual. Por lo tanto, los cambios en la estructura del consumo o la aparición de nuevas posiciones se reflejan automáticamente en el deflactor del PIB.

En contraste con el índice de precios al consumidor, el deflactor del PIB no incluye los precios de importación.

A diferencia de los índices de precios mensuales, el deflactor del PIB se calcula trimestralmente.

El aumento del deflactor implícito del precio del PIB normalmente indica un crecimiento de la inflación. Puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores: