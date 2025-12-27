La Balanza Comercial de Canadá mide la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, en dólares estadounidenses. Los economistas usan el indicador para medir la actividad del sector manufacturero y la intensidad de los flujos del comercio exterior.

Una nación que importa más bienes y servicios de los que exporta tiene un déficit comercial. Para los países con economías altamente desarrolladas, tales como Canadá, indica que la producción intensiva en mano de obra se transfiere al extranjero, lo que limita la inflación y mantiene un alto nivel de vida.

Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También indica que la nación produce más bienes de los que puede consumir. La economía de Canadá está orientada principalmente a la exportación, por lo que el superávit de la balanza comercial es más favorable para su desarrollo que el déficit.

No obstante, el impacto de la balanza comercial en las cotizaciones del dólar canadiense es ambiguo. Depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. Y al contrario, si la economía crece rápidamente, los países desarrollados prefieren dar prioridad a las importaciones para asegurar la competencia de precios. Esto puede influir de la forma correspondiente en las cotizaciones del dólar canadiense.

